Máxima Zorreguieta causó furor con un look cuadrillé que combinó con dos llamativos accesorios

Con el correr de los años, Máxima Zorreguieta se convirtió en una de las integrantes de la realeza más fashionistas. Sus outfits nunca pasan inadvertidos y, así como se anima a jugar con los colores, las texturas y los accesorios, también tiene un estilo muy definido que supo perfeccionar a lo largo del tiempo. Es común verla con looks formales de pantalón y saco, como así también con vestidos midi al cuerpo y conjuntos de pollera y blusa. Aunque en su guardarropa predominan las prendas lisas en marrón, gris, azul, verde y rojo, cada tanto sorprende con diseños llamativos que causan furor entre sus admiradores. Y un detalle no menor, como una de las mayores impulsoras de la moda circular, repite la mayoría de sus prendas con el fin de demostrar que no es necesario estrenar ropa en cada salida.

En su más reciente actividad, la reina de los Países Bajos lució un look con estampa cuadrillé que causó sensación y al que combinó con dos de sus accesorios favoritos: un sombrero y un imponente prendedor en forma de flor.

El jueves la reina Máxima visitó la ciudad de Assen, en la provincia de Drenthe, para participar del aniversario número 50 de una empresa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El martes 19 de noviembre, la monarca de 53 años estuvo en la ciudad de Assen, en la provincia de Drenthe, para participar del 50 aniversario de Northern Development Company (NOM), una empresa que se fundó en 1974 e impulsa un “mayor crecimiento económico de la región”, según detalló la casa Orange Nassau. En un video que compartió el sitio especializado Blauw Bloed (EO), se pudo advertir que Zorreguieta recorrió toda la exposición, escuchó charlas y se interiorizó en el trabajo que realizan a diario.

La reina lució elegante con un traje cuadrillé bordó y blanco (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para participar del evento, la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane se lució con un elegante look con estampa cuadrillé en bordó y blanco. Se trató de un conjunto de traje de saco entallado con botones y pantalón de Natan Couture, su firma de cabecera. En lugar de combinarlo con un par de sus clásicos stilettos, optó por llevar unas botas altas color bordó de Gianvito Rossi, su marca predilecta para los zapatos.

La reina acompañó el look con un clutch, guantes y botas altas, todo en color bordó (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Zorreguieta combinó el look con una pámela bordó y un prendedor en forma de flor (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En este outfit los accesorios fueron clave. Añadió un clutch y guantes de cuero y para realzar el traje, sumó, sobre la solapa derecha del saco, un llamativo prendedor bordó en forma de flor. Para cerrar sumó unos aros colgantes y se recogió el cabello para lucir una pamela a tono de Maison Fabienne Delvigne, la cual siempre diseña sus tocados. Esta es una de las piezas favoritas de la reina, la cual ya es parte de su estilo y le agrega un toque diferencias a todos sus looks.

Máxima Zorreguieta volvió a salirse del protocolo y tuvo una divertida actitud durante una actividad

La semana pasada, la reina de los Países Bajos visitó la ciudad de Hoofddorp, en Holanda Septentrional, en su rol de presidente honoraria de Mind Us, una Fundación que promueve la salud mental para los jóvenes. Allí participó de una reunión que se focalizó en “la apertura sobre la salud mental en las redes sociales en beneficio de la resiliencia de los jóvenes”, de acuerdo a lo que comunicó la casa Orange-Nassau.

Máxima se mantuvo activa durante todas las charlas hasta que en un momento se subió a un pequeño escenario que había en el lugar y se reunió con algunos de los presentes para hacer una divertida foto con el famoso “palito de la selfie”. Relajada y distendida, se agachó para no tapar a las personas que estaban atrás y posó como si fuera una más del grupo y no la reina consorte de los Países Bajos, un gesto que, sin duda, no pasó inadvertido.

La reina participó de una reunión de la fundación Mind Us y antes de irse se sacó una divertida selfie (Foto: Instagram @ons.mindus)

Además del “momento selfie”, hubo otra cuestión que llamó la atención de todos: su look. Zorreguieta lució elegante con un traje anaranjado con un cinturón ancho de Natan Couture. Lo complementó con unas botas color nude, una cartera marrón, joyería plateada y el cabello recogido en un rodete.