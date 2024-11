Máxima Zorreguieta deslumbró a todos con un impresionante vestido de gala bordado con lentejuelas

Tras unos intensos días de actividades que incluyeron desde un taller de cocina para niños hasta una charla en Ámsterdam, la reina Máxima coronó su semana con un evento de gala. El jueves fue la encargada de inaugurar una nueva sala del Museo Stedelijk y, fiel a su estilo, se lució con un look que no pasó inadvertido: usó un deslumbrante vestido largo marrón bordado con lentejuelas doradas y sus admiradores no tardaron en elogiarlo.

Este jueves, Máxima Zorreguieta fue la encargada de inaugurar el Salón de Esculturas Don Quijote, un nuevo jardín de esculturas del Museo Stedelijk, ubicado en Ámsterdam. Según explicó la cuenta oficial de la casa Orange-Nassau, este nuevo espacio cuenta con 16 obras de artistas neerlandeses e internacionales.

El jueves, la reina de los Países Bajos inauguró el Salón de Esculturas Don Quijote, un nuevo jardín de esculturas del Museo Stedelijk (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

“Es un regalo del museo a los residentes de Ámsterdam por el 750 aniversario de la ciudad. Hasta principios de siglo, el museo tenía un jardín de esculturas en un lugar que entonces era un jardín y ahora es parte de la zona de entrada renovada”, advirtieron. Tras la inauguración, la reina recorrió el jardín e inspeccionó las obras. Luego, se organizó una cena en la que charló con artistas, coleccionistas y benefactores.

Para encabezar la actividad, la reina de los Países Bajos deslumbró con una nueva pieza. En un video que compartió el sitio especializado Blauw Bloed (EO) se pudo ver que lució un vestido largo de Jan Taminiau, uno de sus diseñadores predilectos desde hace años. Se trató de un diseño en gasa color marfil de espalda abierta y manga larga abullonada con un toque de transparencia.

La reina complementó el vestido con accesorios en dorado: una mini bag, aros colgantes y pulseras (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Lo más llamativo fue que el vestido de gasa tenía un bordado de lentejuelas doradas que comenzó alrededor del cuello cerrado y se extendió por en torso y la cintura, lo cual definió su silueta. Lo combinó con una mini bag dorada y tacones a tono. En cuanto a las joyas usó un par de aretes colgantes y algunas pulseras. Se dejó el cabello suelto y prolijamente peinado hacia un costado y lo completó con un sutil maquillaje en tonos marrones y un labial rosa.

La reina causó furor con un vestido de Jan Taminiau con un bordado de lentejuelas doradas (Foto: Instagram @jantaminiau)

El vestido causó furor en las redes sociales y sus admiradores no dudaron en halagarlo. “La reina”; “Qué hermoso vestido” y “Tan hermosa, tan impresionante y tan real”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el posteo que hizo la casa Orange-Nassau.

El divertido y elegante look monocromático

Otro de los looks más comentados de la reina Máxima de esta semana fue el conjunto amarillo que usó el miércoles para visitar -en la ciudad Zoetermeer, dentro de la provincia de Holanda Meridional- la institución sanitaria Ipse de Bruggen, en el marco de la pensión Wiser in Money Matters. En su rol de presidenta honoraria de la plataforma Wiser, la monarca debatió sobre la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, y conversó con empleados de la institución “sobre su trabajo, ambiciones futuras y conocimiento de su situación de jubilación”.

El miércoles, la reina se lució con un look monocromático color mostaza de blusa y pantalones de Natan Couture (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para encabezar esta jornada, Zorreguieta se lució con un llamativo look monocromático. Llevó una blusa de manga drapeada de manga tres cuarta en color mostaza de Natan Couture, su firma de cabecera, con unos pantalones de vestir rectos a juego. Le sumó un elegante abrigo, de la misma casa de modas.

La reina complementó el outfit con botas marrones y un clutch a tono (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En esta oportunidad no usó sus clásicos stilettos de Gianvito Rossi, sino que eligió otro calzado de la firma: unas botas marrones de tacón acordonadas. La pieza fashionista del día fue su clutch marrón de Hermès. Acompañó el outfit con unos aretes colgantes amarillos y algunas pulseras. Al cabello se lo dejó suelto y al natural y optó por un maquillaje en tonos tierra, acorde al outfit.