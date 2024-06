Molestó con sus pies a una pasajera en un avión y la reacción de la mujer ante ese problema dejó a todos mudos

Escuchar

Los viajes en avión tienen ciertas reglas a respetar para mantener una buena convivencia entre los pasajeros. Esta serie de medidas son anunciadas por las azafatas previo a que el avión tome velocidad y despegue por los aires. Además de las más reconocidas como ponerse el cinturón de seguridad y activar el modo avión en los dispositivos móviles, las personas deberán respetar su número de asiento y el lugar que tienen asignado sin molestar al prójimo.

En las redes sociales, la publicación de videos están a la orden del día y, en esta ocasión, uno de los que más se viralizó en la última semana fue justamente en un avión cuando un pasajero en su afán de ganar comodidad, apoyó sus pies en el respaldo de otro pasajero generando así un momento de suma incomodidad.

En dicho fragmento que publicó la usuaria @anadeaustria_ en X, se ve como el hombre rompe cualquier tipo de norma y ocupa un espacio que no es suyo de una manera poco agradable. Tras percatarse de esta invasión, la pasajera involucrada accionó de una manera particular que llamó la atención de todos.

La reacción de la pasajera del avión ante la actitud del hombre que puso sus pies sobre su respaldo

Al tener los pies del hombre sobre su respaldo, la mujer se dio vuelta, constató que estaba durmiendo y sacó de su mochila un esmalte de color roja para uñas.

Ante esta ocurrencia, la pasajera que estaba en el asiento de al lado empezó a tentarse y comenzó un operativo para ridiculizar al pasajero que estuvo en falta durante una gran parte del viaje. Con el frasco de esmalte en su poder, la mujer empezó a pintarle las uñas con la complicidad del resto de los tripulantes que decidieron grabar este momento y viralizarlo en las redes sociales.

Con sumo cuidado, la mujer le pintó todas las uñas y el hombre, quien estaba completamente dormido, quedó apuntado por las cámaras debido a una actitud que está fuera de las reglas y que podría ser penalizado.

Las azafatas están a cargo de dar las indicaciones antes de que despegue el avión Unplush

Tras la publicación de este contenido en X, las visualizaciones escalaron a 9 millones, una cifra sideral que posicionó a este contenido como uno de los más vistos y replicados por los usuarios. A su vez, los comentarios no se hicieron esperar y plantearon un fuerte debate para decorar un video que generó un cúmulo de sensaciones.

“Cada payaso imbécil, que se sube a un avión y no entiende que su libertad termina donde comienza la del otro…”; “Si no sabes comportarte en un avión, te deberían prohibir subir. He visto cada cosa en aviones… y sobre todo en turista”; “¿Por qué hay gente tan abusiva? ¿Por qué pone sus pies sobre el asiento?”; “Creo que el personal de la aerolínea tiene la obligación de poner en su lugar a esa persona, ¿no? ¡Invade el asiento de otro pasajero! No me cabe en la cabeza que se haya acostado así”, fueron las respuestas más ingeniosas de un video que trascendió en X y, en algunas contadas ocasiones, generó dudas por la sobreactuación de los protagonistas.

