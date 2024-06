El video viral del hincha chileno que estalló de furia tras la derrota ante la selección argentina por Copa América

Escuchar

La victoria 1-0 de la Argentina sobre Chile en la Copa América, dejó ánimos caldeados del lado del equipo que dirige Ricardo Gareca. Tras la derrota por un gol sobre la hora de Lautaro Martínez, se viralizó en las redes sociales un video de un hincha que estalló de bronca y no pudo controlar su enojo.

El video, compartido en TikTok, muestra a un hincha montado en cólera después del gol de Lautaro Martínez a los 43 minutos del segundo tiempo. En términos futbolísticos, su enojo estaba justificado: con ese resultado, La Roja está en este momento fuera de la clasificación a cuartos de final, aunque nada está definido aún. Queda todavía la última fecha de la fase de grupos y si Chile le gana a Canadá, logrará avanzar a la fase definitiva.

Sin embargo, ninguna de estas razones fue un aliciente para el fanático chileno, que se había pintado la cara con los colores de su bandera y no pudo contener su reacción luego de la derrota de su equipo. Es que el gol del ex Racing Club que le dio a Argentina el pase a la siguiente ronda ocurrió en el mejor momento de Chile en el encuentro, y en una de las últimas jugadas.

La sorpresa de la derrota tan cerca del pitazo final fue uno de los factores que disparó su ira: “¡A última hora no, conchetumadre!”, es el primer fragmento que se observa de su enojo, mientras otros hinchas chilenos que veían el partido con él contemplaban la pantalla con desolación, y alguno incluso intentaba apaciguarlo, en vano.

“¡No, no, no, estábamos jugando re bien ahora, culiao!”, continuó, con el brillo de la tele reflejado en sus anteojos, mientras daba golpes al aire y patadas al suelo. “¡Ah, argentinos culiaos, nos quitaron el penal en el primer tiempo!”, se quejó, en referencia a una jugada ocurrida a los cinco minutos de iniciado el encuentro, donde el delantero Cristian Dávila pidió la pena máxima por un supuesto codazo de Romero al despejar un centro, algo que el juez uruguayo Andrés Matonte no interpretó como falta.

La furia del fanático chileno continuó desbocándose, hasta que finalmente los coronó con un grito agudo mientras se tomaba la cabeza. Quizá por su propia salud, se retiró prometiendo: “No veo más, no veo una wea más”. De todas formas, sus maldiciones e injurias siguieron escuchándose de fondo, mientras la cámara tomaba a sus compañeros, que miraban la pantalla en silencio, como esperando otro resultado que dejara a Chile más cerca de la clasificación, algo que no ocurrió en los minutos finales.

Luego de su derrota con la Argentina, Chile todavía puede clasificar a cuartos de la Copa América si derrota a Canadá y Perú no vence por mayor diferencia de gol a la Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Como se mencionó, Chile quedó con un punto en lo que va del torneo e igualado, incluso en diferencia de goles, con Perú en el fondo del grupo A, que integran con la Argentina y Canadá. Para clasificar a los cuartos de final, necesita alcanzar el segundo puesto, lugar que hoy ocupa el equipo canadiense con tres puntos. Pero la última fecha le da una esperanza, ya que justamente Canadá será su rival. De vencerlos, siempre que no se dé una eventual derrota abultada de la Argentina ante Perú el sábado desde las 21, el combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca pasará a la siguiente ronda. Magro consuelo para el colérico hincha chileno, que se hizo viral tras la agónica derrota de su equipo, en un partido del cual esperaba otro resultado.

LA NACION