La devoción por el irresistible sabor del helado provoca que casi siempre se termine en el momento, sin dejar lugar para las sobras. No hay reunión de amigos ni serie adictiva de streaming que se resistan a degustar este postre que, en la mayoría de los casos, finaliza con el pote vacío. Pero existen gloriosas ocasiones en las que, por obra de la suerte, de la aversión hacia el azúcar o del azar, sobra una significativa porción de helado para disfrutar al día siguiente.

El placer de saber que tenemos helado guardado en el freezer se desmorona cuando, al abrirlo, nos encontramos con un cuadro decepcionante: está duro como una piedra y además posee cristales de hielo en la parte superior. Lo sucedido disminuye la calidad del producto y, como si fuera poco, obliga a esperar un tiempo incierto hasta que la temperatura ambiente actúe para modificar su textura, la ablande y la vuelva cremosa, aunque nunca a su estado original.

Tip: guarden el helado con papel film y no con la tapa, para que esté suave siempre pic.twitter.com/GIl1BAcvDb — Dalmi lanesas (@ingecucharita) November 5, 2023

Cómo evitar que el helado se ponga duro en el freezer

La buena noticia es que esta situación puede evitarse a través de un truco simple y fácil de hacer. El secreto se encuentra en el almacenado. Una usuaria de Twitter, Dalmi Ianesas -llamada en las redes como @ingecucharita- de Asunción, Paraguay, que es tecnóloga en alimentos y suele publicar hilos sobre seguridad alimentaria, lo escribió en su cuenta: “Tip: guarden el helado con papel film y no con la tapa, para que esté suave siempre”.

El video de ocho segundos donde se muestra el resultado del truco que compartió Dalmi junto con el breve tuit obtuvo más cuatro millones de reproducciones. La reacción respecto del mensaje fue menor, con más 16 mil likes y, eso sí, una revolución de cientos de comentarios dedicados a agradecer la revelación.

Revelaron el truco para que el helado no se ponga duro en el freezer

De acuerdo con la experta, se debe descartar la tapa de telgopor y reemplazarla por el papel film antes de guardar el helado en el freezer. En una de las interacciones, un usuario le preguntó a qué se debía el fenómeno: “Qué buen dato ¿Por qué ocurre eso ingeniera? ¿Porque el isopor (telgopor) es poroso?”. Dalmi le explicó la razón: “El film evita que el aire y la humedad entre en contacto con el helado, el isopor no puede hacer ese trabajo”.

Al parecer, entonces, ocurre que cuando guardamos este producto con la tapa de telgopor, el aire y la humedad logran entrar en contacto con la crema lo que desencadena el proceso de endurecimiento y la formación de cristales de hielo. La única precaución que se debe tener es elegir con cuidado el lugar donde colocaremos el helado para evitar que se contamine con otros olores debido a su fina capa protectora.

El alboroto que provocó el tuit se reflejó en cientos de interacciones: “Es literalmente el mejor tip que me pudieron haber dado en toda la vida, te amo”, “Locura esto me llega a funcionar y te prendo una vela”, escribieron algunos usuarios. Otros se refirieron a la ansiedad que provoca esperar que el helado recupere su textura: “La cantidad de cucharas que rompí por no esperar que afloje el helado”, “Dios tengo 40 años de esperar a que el helado se ablande”. Por último, hubo unos cuantos que comentaron acerca de la ínfima posibilidad de que sobre: “Este sería un tip muy útil para mí, de no ser porque nunca hay una segunda vez para el mismo pote”, “¿Como vas a guardar helado? Se come todo el pote”, “En mi casa se acaba casi al toque. Vivo solo”.

