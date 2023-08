escuchar

Una salida a un restaurante o un comercio gastronómico puede ser una experiencia inolvidable, como así también quedar para el olvido por algún detalle que decepcionó a los comensales. En el barrio de Chacarita, uno de los históricos lugares de la Capital Federal, una mujer asistió a un local, compartió un gran encuentro con sus amigos, y a la hora de pedir el postre se encontró con una sorpresa que no dudó en viralizarla en sus redes sociales para mostrar su descontento.

Al pedirle la carta de opciones dulces al camarero, los presentes decidieron compartir el postre almendrado, el cual se elabora a base de crema, yemas, azúcar, entre otros ingredientes y se decora con una lluvia de almendras para darle un gusto particular y único.

El postre almendrado, uno de los más solicitados por los comensales en un restaurante

Tras su elaboración, el almendrado se corta en pedazos rectangulares para su presentación en plato y al llegar a la mesa, los comensales degustan con cuchara este tradicional postre que, también, puede pedirse con chocolate caliente por encima y se lo conoce como Charlotte.

Con la imagen mental de cómo llegaría a la mesa, las personas se vieron completamente anonadadas al ver como un plato gris, de forma redonda, estaba montado con bochas de helado de crema americana, acompañado de dulce de leche y siete almendras sueltas, sin incorporarse a la preparación.

La publicación que evidenció el particular armado del postre almendrado

“Vengo a inflamar la aprehensión a la cultura ‘palermochacaritiana’ de esta red. Ayer fuimos a cenar con unos amigos a un restaurante de Chacarita y pedimos almendrado”, informó en su cuenta de Twitter la usuaria llamada Carla Yumatle y agregó la foto de la discordia. A raíz de este evento, su publicación tomó notoriedad en las redes sociales y varias personas coincidieron en que no era la forma en la que se debía elaborar un almendrado.

Uno de los tópicos donde se basó la discusión fue en el agregado de dulce de leche, un ingrediente que no está estipulado en la conformación del postre, y generó un rechazo generalizado. “Nos dijeron que el almendrado venía con “caramel”. Fue todo un momento de gran desconcierto”, aclaró la autora de este contenido ante un sinfín de preguntas.

Otras de las respuestas que elaboraron los usuarios fueron: “Dios mío. Esto me hace mal. El Almendrado es parte de nuestra arquitectura institucional. Nada respetan, nada”; “Menos mal que no pediste un panqueque porque te traen huevos, leche y harina”; “Lo positivo es que te ponen almendras de verdad. No como algunos almendrados que vienen de maní”; “Y además de venderte “eso” como almendrado, ¿te sirven en el plato del perro y mal lavado? ¿Por qué tiene una costra oscura alrededor?” y “Es como pedir una milanesa y que te traigan un churrasco con guarnición de pan rallado”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que tuvo amplia repercusión en Twitter con 22 mil likes, 600 retweets y un claro repudio acerca de una tradición gastronómica que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Por otra parte, para preservar la identidad del lugar, la protagonista de esta historia decidió no contestar en qué lugar atravesó esta situación impensada.

LA NACION