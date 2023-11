escuchar

Una amante de los viajes recorrió 25 países y aprovechó para documentar todas sus experiencias en redes sociales, especialmente en TikTok, donde tiene millones de reacciones. La joven estuvo en destinos como Singapur, Mallorca, Indonesia, Tailandia, Australia y Suiza, entre otros, pero de todos estos hubo una ciudad que le dejó la peor experiencia. “No volvería nunca”, manifestó.

Emma Maskell, narró que pocos países le dejaron tan mal sabor en la boca como Grecia. En tanto, expresó que no volvería a su capital, Atenas, y agregó: “No me gustó nada. Simplemente, no me sentí segura”.

Aunque es un destino que a muchos les encanta por la tranquilidad de sus mares y sus paisajes, para ella se volvió un destino indeseable, según reveló para Daily Mail.

En ese sentido, explicó: “Cuando caminaba por la calle, hablaba por teléfono con mi madre y sentía que recibía atención no deseada de los hombres en la calle”. La turista de 25 años también comentó que le parecía una ciudad sucia: “Incluso vi gente consumiendo drogas en la calle a pleno día”.

En un video que publicó en TikTok, Maskell mostró algunas zonas abandonadas de la capital de Grecia e hizo foco en las aglomeraciones que se tienen que atravesar para entrar a los lugares históricos, como la Acrópolis. Aunque el país es considerado cuna de la filosofía y la democracia, no figura dentro del top 10 de los más turísticos del mundo en la actualidad en los últimos rankings, pero sin lugar a dudas es de los más visitados en la historia. “Pensé que podría haber sido el área, pero intenté mudarme a una diferente y era lo mismo”, comentó.

En su video compartió algunos de los platos que comió e incluso expresó que tenían buen sabor. También recorrió una parte del mercado de artesanías, varios jardines públicos y otras partes de la ciudad y hasta contó que se retiró las uñas postizas que llevaba en el viaje. Sin embargo, aun así, no quedó convencida.

¿Qué medidas se pueden tomar para viajar solos?

Emma Maskell suele viajar sola, pero siempre cumple con varias medidas de seguridad que dio a conocer con el objetivo de ser una guía para otros. La primera de ellas es siempre tener activada la ubicación de su teléfono, además comparte su geolocalización con sus padres y sus amigos más cercanos. En caso de que su itinerario de viaje tenga algún cambio, siempre lo comenta con su círculo de confianza. A su vez, su agenda es pública en un documento de Google y sus seres queridos tienen acceso a ella.

Si viaja en taxi, la joven aparenta conocer bien el lugar en el que está y si el chofer le pregunta si es turista, ella responde que no y que sus amigos la están esperando: “También llevo copias de mi pasaporte y las fotografías de mi documento de identidad por si necesito conseguir uno nuevo”.

Los lugares más top de Atenas

Atenas es una de las ciudades más importantes en la historia de la cultura y la filosofía del mundo y tiene varios edificios históricos que siguen siendo atracción para miles de turistas. Entre ellos están, según TripAdvisor:

Acrópolis

Partenón

Plaka

Panathenaic Stadium

