escuchar

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta donde los usuarios comparten sus experiencias de todo tipo, desde las costumbres que observan al migrar al exterior hasta algunas técnicas para dejar la casa reluciente en menos de un minuto. Una influencer de TikTok publicó un video con un “eficiente” truco para limpiar la batidora sin usar esponja y se volvió viral: “¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, expresó una seguidora.

“Nunca más limpies tu batidora así”, advirtió la usuaria de TikTok @withbrushandpaper, al plasmar una imagen del uso de la esponja para frotar los restos de suciedad en el electrodoméstico. Desde el perfil de la red social, donde acumuló más de 104 mil seguidores, la influencer suele compartir algunos tips de hogar, desde la limpieza hasta la decoración.

El infalible truco para limpiar la batidora de una usuaria que se viralizó en TikTok

En el clip que se viralizó, la usuaria destacó un infalible truco para limpiar la batidora al instante y acumuló más de 784 mil reproducciones. Así, @withbrushandpaper detalló el proceso: llenar un vaso de agua, incorporar jabón, introducir el electrodoméstico en el recipiente y batir durante diez segundos. “Aclarar y listo”, apuntó. Y describió: “No uses esponja, desgastará tus cuchillas y no quedará realmente limpia”.

La publicación se inundó de comentarios y generó el aplauso entre los usuarios, que destacaron la utilidad de este tip para sus cocinas. “¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, exclamó una. “Yo lo hago así, incluso con masas espesas, y se limpia súper bien”, advirtió otro. En tanto, algunos señalaron el posible riesgo de conectar el electrodoméstico a la corriente mientras se limpia.

El clip se llevó el aplauso de los usuarios Captura

“A los que dicen que da miedo el agua y la electricidad, llevo haciéndolo años y estoy viva. No pasa absolutamente nada”, apuntó una usuaria. La propia autora de la publicación agregó: “La batidora se usa siempre con cosas líquidas o semilíquidas. Es lo más eficaz para limpiar la suciedad de las aspas y la que está recomendada”.

El truco con bicarbonato de sodio para eliminar la humedad y evitar la visita de hormigas

El bicarbonato de sodio es un ingrediente sobre el que se descubrieron numerosas utilidades dentro del hogar: desde eliminar ciertas manchas de la ropa hasta funcionar como un exfoliante para la piel. Así, se viralizó en las redes sociales un truco con esta mezcla, que tiene como objetivo eliminar la humedad y evitar la visita de las hormigas.

El truco con bicarbonato de sodio para eliminar la humedad y evitar la visita de hormigas Archivo

El primer paso es tomar una cuchara de bicarbonato y mezclarla con cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos gotas de jabón líquido para platos y 50 mililitros de agua. Una vez que se junte todo en un recipiente, se pasa a un atomizador, para aplicarlo directamente sobre las esquinas de las ventanas y rociarlo sobre los marcos.

De esta manera, la mezcla con bicarbonato de sodio como principal ingrediente evitará la llegada a la vivienda de hormigas, cucarachas y otros insectos que pueden sentirse atraídos por la humedad, especialmente en Buenos Aires, donde el porcentaje es alto aun cuando no hay lluvia. Así, el motivo detrás del beneficio es que absorbe este problema, que se junta en esos rincones donde es casi imposible de evitar.

LA NACION