Cuando una persona se convierte en propietario de una casa, busca embellecer su espacio con muebles, colores, adornos y materiales para ponerle su propia impronta al espacio. Cada cierto tiempo también remodelará algunas habitaciones en pos de crear un ámbito más agradable para vivir. Pero estas decisiones se pueden pagar caro si no se planea bien la ejecución y las iniciativas más simples puede convertirse en situaciones inesperadas como la que compartió un usuario de TikTok, que se volvió viral por cómo fue el resultado final de la renovación del baño.

Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación utilizado para usuarios, pero también un espacio para reírse con sketchs, humoristas e influencers. Cada cierto tiempo se viraliza alguna situación desafortunada, como la de este grupo de trabajadores que quiso renovar un baño y el resultado sorprendió a más de uno.

Publicación del usuario @gabiplencovich TikTok: @gabiplencovich

“Tranqui el arquitecto”, escribió el tiktoker @gabiplencovich que mostró este increíble error. En el pie de la publicación agregó: “¿Quién la pifió? El arquitecto o el albañil?”. La consulta es un puntapié inicial para un debate entre especialistas en el tema y un buen llamado de atención para las personas que estén por remodelar sus hogares.

En el video, que dura apenas unos segundos, se ve un baño prolijo, renovado con azulejos blancos en el piso y de diseño en la pared. Cualquiera pensaría que el dueño tomó sobrias decisiones a la hora de elegir el color general de este lugar de la casa. Sin embargo, al querer cerrar, la puerta se topa con la punta del bidet impidiendo que logre su función. Es decir, una de las peores pesadillas que cualquier arquitecto podría tener: un error de cálculo.

Este fue el resultado final de la remodelación del baño

Los usuarios que se toparon con este video en la red social, no tuvieron piedad y en la caja de comentarios criticaron al encargado de llevar adelante este error. “Yo hubiese pensado en una corrediza, pero como todavía no me recibo no opino”, “¿Quién pone primero el bidet y después el inodoro?”, “Lo primero que vi son los cortes de las cerámicas”, “Están muy mal ubicados... jamás delante de una puerta y van detrás del inodoro”, “El que eligió el bidet, tenían que comprar uno más cortito”, “Es un desastre todo”, “¿Nadie ve que no hay bacha?”, “Yo puse una plegable de PVC jajaja me paso lo mismo cuando me mudé”, fueron algunos de los mensajes de esta publicación que se volvió viral.

Probablemente, para sanar este problema, el dueño y el arquitecto tendrán que reubicar tanto el inodoro como el bidet dentro del escueto espacio para que la puerta pueda cerrar. Otra resolución sería que directamente no haya bidet. Como advirtió uno de sus seguidores, otra solución posible es la de implementar una puerta corrediza, aunque esta medida puede llegar a ser mucho más costoso.

Cualquiera sea el final de esta historia no solo se traduce en un mal trago para el dueño de este baño, sino también en tiempo y dinero, por lo que esta, probablemente, sea la última vez que el dueño trabaje con el responsable de renovar el baño y cometer este insólito error.

LA NACION