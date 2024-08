Nunca se fracturó un hueso y superó el Covid a los 113 años: así fue la increíble vida de María Branyas

Escuchar

María Branyas Morera, de 117 años, falleció este martes en la residencia de ancianos en Gerona, España. La estadounidense de origen español gozaba de tener el título de la persona más longeva del mundo y ahora se especula quién será su sucesora. Desde las redes sociales oficiales de la mujer, su familia anunció su muerte y notificó la causa de la misma. Tras la triste noticia, en las redes se viralizaron sus técnicas para mantenerse joven, que le proporcionaron un estado vital hasta su último día.

Branyas nació en junio de 1907 en los Estados Unidos, y a los ocho años se mudó con sus padres a España, país natal de ellos. Allí cursó toda su vida, en la que enfrentó la Primera y Segunda Guerra Mundial, esquivó la guerra civil española y la gripe española. Asimismo, se la consideró de hierro por superar la pandemia de coronavirus -tuvo Covid a los 113 años y logró salir bien de ello-. Atravesó debacles económicas y climáticas. Y hasta formó una familia de tres hijos, siete nietos y 11 bisnietos.

Días antes de partir, Maria reflexionó sobre su paso por este mundo en su habitación del geriátrico de Gerona

En un posteo que hicieron sus allegados en la cuenta de X, se explicó las condiciones en que Branyas falleció. “María Branyas nos dejó. Murió como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”, redactaron al tiempo que sumaron algunas de sus más recientes reflexiones: “Un día me iré de aquí. No volveré a probar café, ni a comer yogur, ni a mimar al Hada…, dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha”.

El secreto de la longevidad de María Branyas

María vivió los últimos 20 años en la residencia de ancianos Santa María del Tura, en la ciudad de Olot, en el noreste de España. El 17 de enero del 2023 se convirtió en la persona más longeva del planeta, según el libro de los récords Guinness. Con esta catalogación saltó a la fama en todo el mundo, en particular por su estilo de vida agreste y sus secretos para superar el siglo en edad.

Según lo que manifestó Brayans en diferentes entrevistas, lo que la mantuvo sana fue alejarse de las personas que le “hacían mal”, por lo que se rodeó de un entorno feliz y acorde a lo que ella necesitaba. Además, no incluyó ninguna dieta de moda y restrictiva, a la vez que buscó momentos de relajación para meditar.

Maria Branyas atravesó dos guerras mundiales, dos pandemias y crisis económicas devastadoras para España y Europa. A lo largo de su vida reveló su secreto de la longevidad

Justamente, llegó a indicar cuál era su comida preferida, la que, según ella, le proporcionaba vitalidad: “Un consejo: en una época en la que constantemente surgen dietas y alimentos milagrosos para el bienestar y la salud, es necesario rescatar el yogurt; un alimento de siempre con un sinfín de propiedades positivas para el organismo y que alarga la vida”.

En diálogo con AFP hace dos años, su hija de 78 años, Rosa Moret, contó que nunca fue a un hospital y que jamás tuvo una fractura. Por esta razón, los médicos dedujeron que la genética de María influyó en su ancianidad prolongada, al igual que el ritmo de vida que eligió en sumatoria a la dieta balanceada, rica en nutrientes.

Maria Branyas cuando cumplió 115 años X: @MariaBranyas112

Cuando cumplió 117 años, en sus redes, María sostuvo que hasta aquí había llegado. Sin ánimos de anunciar que quería despedirse de todo, poco a poco lo hizo con las sucesivas reflexiones que se mencionaron más arriba. En la actualidad, la mujer con el título de la más anciana del mundo es para la japonesa Tomiko Itooka, de 116 años y 89 días, según la confirmación de la asociación Gerontology Research Group, encargada de componer la lista de los récords Guinness en longevidad.

LA NACION