Para el verano: cómo arreglar el aire acondicionado cuando no enfría, según un electricista

Cada vez falta menos para que comiencen los días calurosos de este verano y, en consecuencia, volverá a ponerse en funcionamiento el aire acondicionado, que ayuda a no padecer las altas temperaturas. Para los que tengan algún problema con este artefacto tras tanto tiempo de desuso, un electricista contó cómo examinarlo de manera correcta para evitar llamar a un técnico.

Las olas de calor se combaten con agua, ropa veraniega, pileta y aire acondicionado. Sin embargo, estos electrodomésticos pueden presentan algún problema a la hora de prenderlo, si se tiene en cuenta que estuvieron tanto tiempo en desuso. Pero, en vez de llamar a un técnico, un electricista llamado Gastón, que comparte cómo arreglar elementos del hogar en su cuenta de TikTok @fase.com.ar, contó lo que se debe inspeccionar de este artefacto para no entrar en gastos innecesarios.

El primer consejo es controlar la tensión del aire acondicionado

“Empezaron los primeros días de calor, prendiste el aire y te diste cuenta de que no tira frío”, introdujo el electricista y luego añadió: “Quedate que te voy a dar un par de consejos y capaz lo podés solucionar vos antes de que llames al técnico”.

Los cuatro problemas más comunes del aire acondicionado

El especialista se refirió a los cuatro problemas más comunes por los que un aire acondicionado puede no enfriar. Primero, recomendó controlar la tensión con un Tester. Segundo, hacerle una buena limpieza de filtros; para ello, no utilizar hidrolavadora, cepillo y esponja. En cambio, lo mejor es poner el filtro dado vuelta, para que el chorro de agua le saque la tierra. “No lo forzás y no se abre el poro de la rejilla”, explicó. Por último, hay que sacudirlo y ya está listo para volver a colocar.

“Ahora tira viento, pero no sale frío. Todo esto está a temperatura ambiente. Está limpio, así que problema de limpieza no es”, continuó. El tercer inconveniente es que no tenga gas: “Esto es más complicado. Ahí sí o sí, vas a llamar un técnico”.

Limpieza de filtros, una de las claves del cuidado del aire acondicionado y el mejoramiento de su capacidad

La cuarta tiene que ver con el capacitor, el cual requerirá tomarte un tiempo y trabajar con la unidad externa, por lo que si está en un lugar complicado, lo recomendado es llamar a un técnico. “Primero, desenchufarlo (al aire acondicionado), que no tenga corriente. (...) Hay dos capacitores, uno chiquito y uno grande, que le da la fuerza el tanque al compresor”, explicó el especialista en el video.

Lo ideal, antes de sacarlo el capacitor, es sacarle una foto a los cables para no olvidarse la manera en la que van conectados. En esta ocasión, se debe comprobar si está óptimo para utilizar y eso se hace con un tester. Si no se cuenta con esta herramienta, se puede comprar un repuesto para saber si es este el problema. En el caso de que no sea, tendrá un repuesto a futuro.

“Recordá que estos son consejos que nosotros damos para que sepas un poco más cómo funciona tu aire”, concluyó el electricista. Si uno no se siente seguro, no tiene conocimiento o no se anima, la mejor opción es llamar a un técnico.

LA NACION