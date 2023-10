escuchar

Lo que parecía ser uno de los momentos más emocionantes y alegres de sus vidas, para una pareja de los Estados Unidos se convirtió en desolación. En 2021, Rachel Kennedy y Liam McCrohan jugaron a la lotería y por televisión se enteraron de que habían acertado todos sus números, lo que los consagraba como ganadores de millones de euros. Sin embargo, por un error inesperado, descubrieron que no podían cobrar el dinero en cuestión.

Los jóvenes, de Hertfordshire, Inglaterra, tomaron la decisión de buscar suerte y abrieron la aplicación de la agencia de juegos local para participar del premio mayor de Euromillones y llevarse 182 millones de euros (lo que equivale a 191 millones de dólares).

La pareja quedó devastada al enterarse de la noticia The Sun

Afortunadamente, el destino habló por sí solo y, cuando dieron a conocer los números ganadores, se percataron que eran los que habían elegido. Ambos comenzaron a gritar de manera eufórica cuando se enteraron de la noticia, pero a los minutos el sueño tan anhelado de mejorar su economía se transformó en angustia.

“Inicié sesión en la aplicación porque vi a ese hombre que llamó y no se dio cuenta de que había ganado dinero pero había ganado millones, así que pensé, ya está, haré lo mismo”, recordó Rachel en diálogo con el medio LADbible.

Una vez que jugó, le apareció una notificación que decía “Partido ganador el 27 de febrero”. No obstante, la información era totalmente errónea. “Llamé emocionada y la mujer que atendió me dijo: ‘Sí, son los números correctos, pero no pusiste ningún número esta semana’“, explicó.

Con gran frustración, la joven averiguó los motivos por los cuales el pago del boleto no se había realizado con éxito y quedó devastada cuando notó que no tenía suficiente dinero en su cuenta. “La posibilidad de comprar la casa y el auto de mi sueños desapareció en unos momentos. Utilizaba esos números exactos siempre, pero esa semana estaba estresada por el trabajo en la universidad y me olvidé por completo que no tenía saldo”, se sinceró.

Los protagonistas de esta historia que se volvió viral LADBible

A pesar del infortunio, la protagonista se mostró esperanzada sobre el inesperado escenario: “Todo sucede por una razón: no somos ni más ricos ni más pobres de lo que éramos esta mañana. Ojalá llegue a alguien que lo necesita desesperadamente. Aunque es triste, creo que lo superaremos bastante rápido”.

Por su parte, Liam habló con el portal The Sun y, contrario a la actitud de su novia, admitió que tuvo una gran impotencia por transitar esta adversidad. “Me sentí absolutamente desconsolado cuando escuchamos al hombre por teléfono decir que en realidad no habíamos comprado el boleto. Ya me estaba imaginando la casa de nuestros sueños y el auto de nuestros sueños, creo que me estaba dejando llevar un poco para ser justos”, sostuvo.

Por otro lado, dio más detalles sobre la situación en cuestión: “En la aplicación realmente parecía que habíamos ganado porque aparece en naranja y dice partido ganado. Cuando lo mirabas y eran sus números habituales, realmente parecía que había ganado y pensé lo mejor”.

“De ninguna manera vamos a seguir usando esos números ahora, ya los cambié. Nunca antes había ganado nada, simplemente tenemos la peor suerte cuando se trata de cosas como esta”, concluyó Rachel. Si bien la mujer aclaró que se encontraba avergonzada para exponer el hecho en las redes sociales, fue Liam quien compartió la desventura en su cuenta de X (anteriormente Twitter), e inmediatamente se volvió viral.

El joven expuso públicamente lo sucedido en su cuenta de Twitter

De esta manera, la historia, que parecía ser sacada de una película, se transformó en una anécdota de la cual la pareja nunca se olvidará.

LA NACION