Si notas que en tu casa estás siempre cansada, con baja energía, estresada por distintas situaciones, con mucha tensión física o emocional, inclusive con furia o frustraciones, incorporá alfombras en tu entorno y estabiliza esa energía circundante.

Las alfombras se caracterizan por representar en sí mismas al elemento tierra, luego según su color o diseño podrían evocar algún otro elemento, pero su esencia es tierra. Y es por esta razón que las mismas estabilizan, tranquilizan y equilibran la energía de tu hogar.

En Feng Shui cada objeto debemos visualizarlo y analizarlo según cuatro puntos: color, forma, material y simbología. Hoy les traigo todos los tips a tener en cuenta para poder escoger la alfombra perfecta que esta faltando en tu hogar.

Primeramente, recordarles que cada habitación debe poseer objetos que representen todos los elementos, siendo estos fuego, tierra, metal, agua y madera, y de esa forma logramos equilibrar la energía de ese espacio. Por lo tanto, si una habitación ya tiene muchos colores u objetos destacados debemos incorporar una alfombra de tonos suaves y neutros; de lo contrario, si tenemos una habitación donde predomina los blancos, grises o neutros coloquemos una alfombra que se destaque con su color o formas.

En cuanto a la forma de la alfombra, si debemos elegir una cuadrada o redonda, dependerá del espacio y los muebles que tengas en esa habitación. Siempre vienen muy bien las alfombras redondas o cuadradas para estabilizar las zonas.

Las alfombras justamente proporcionan estabilidad, por lo tanto, serán muy bienvenidas en espacios como el living, a los lados o los pies de la cama, junto a la pileta de la cocina y fundamentalmente en el baño, para equilibrar la perdida energética de este lugar.

También son fundamentales en la cercanía de grandes ventanales, lo que va a beneficiar en estabilizar el intercambio energético que se produce en esa área de la casa por el gran contacto con el exterior. De la misma manera son un elemento infaltable en el recibidor, donde debemos generar ese tamiz energético entre interior y exterior. Aquí en el recibidor podemos jugar con algún estampado, alguna frase o dibujo que me aporte simbología a ese espacio a mi vivencia al llegar a mi hogar.

El Feng Shui siempre busca cercanía a la naturaleza y rodearnos de objetos que recuerden a ella, por eso, el material en el que está realizada una alfombra también es importante. Siempre que elijas una alfombra de materiales naturales, te acercarás a la filosofía Feng Shui y tendrás buena armonía en tu hogar.

Una buena opción para no renunciar a los beneficios de las alfombras para aquellos que por alguna razón de salud u otros motivos no puedan convivir con este objeto de la forma que todos conocemos, son las alfombras sintéticas, por supuesto que no es lo mismo, pero estarán cumpliendo el rol de delimitar el espacio, de crear reunión y estabilidad al ambiente.

Pensá en qué color, forma y material mejor te identifiques, observá tus espacios y visualizá el entorno que querés tener, añadí un poco de simbología con una frase o imagen bonita, alegre o divertida.