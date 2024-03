Escuchar

Una visita planeada a un lugar al que tanto anhelamos no debería por qué convertirse en una pesadilla, sin embargo, siempre existen probabilidades de que esto pase, y eso le ocurrió a una mujer de 33 años que quedó atrapada en el baño de un castillo medieval y escapó de la manera más inesperada.

Todo ocurrió el jueves 29 de febrero en el Queen’s College, la histórica escuela de Cambridge ubicada en Reino Unido y que alguna vez estuvo ocupada por Desiderius Erasmus, filósofo del siglo XVI. Lo que sucedió fue que la Dra. Krisztina Ilko no pudo salir de un baño durante siete horas y se le ocurrió una técnica jamás vista para escapar, utilizando elementos que tenía dentro de su cartera: un delineador de ojos y un hisopo.

La sorpresiva técnica que utilizó la mujer para salir de la habitación en la que estaba encerrada (Foto: X)

Como cada espacio de la torre no se limpiaría hasta el lunes, la mujer se desesperó, ya que podría haber permanecido encerrada durante varios días y tuvo que encontrar la salida a través de sus propios medios.

En diálogo con The Telegraph contó su propia historia: “Estaba tratando de recordar cuánto tiempo puede sobrevivir una persona solo con agua y esperaba no morir allí”. Y se preguntó: “Si la gente viniera a buscarme, ¿revisarían el baño o tendría que esperar al lunes?”

“Traté de golpear la puerta de la ducha, romperla con fuerza y gritar pidiendo ayuda, pero nada funcionó y nadie podía oírme”, indicó.

Después de lastimarse el hombro por los intentos fallidos de derribar la puerta, Ilko metió el lápiz delineador de ojos a través del ojo de la cerradura para empujar hacia abajo el pestillo del otro lado y luego usó el bastoncito de algodón como gancho para liberarse.

Sin embargo, ella no es la dueña de aquella técnica. Es que además contó que es fanática del solucionador de problemas MacGyver, el personaje ficticio de la serie, que nunca carga un arma y siempre frustra al enemigo con su vasto conocimiento científico, por lo que se inspiró en sus aventuras.

Y añadió: “Estaba muy feliz y también muy orgullosa de poder usar mi ingenio para salir. Sentí alivio, absolutamente. A veces, cuando oigo sonidos por aquí, bromeo diciendo que es el fantasma de Erasmus, y entonces pensé que iba a unirme a él y convertirme en una leyenda de Cambridge”.

Luego de aquel hecho problemático, se comunicó con las autoridades de la Universidad, las cuales decidieron quitar la cerradura de la puerta del baño y le mencionaron que creían saber cuál había sido el inconveniente. Según ellos, el plomero que trabajaba en la ducha de aquel baño había roto el pestillo de la puerta a principios de esa semana.

Pero esta no es la primera vez y seguro no sea la última que una persona se queda encerrada en un baño que no es suyo. A mediados de enero de este año, un hombre quedó atrapado en el baño del avión en el que viajaba.

Todo se dio en la aerolínea SpiceJet, en la que un pasajero se enfrentó con una situación claustrofóbica. Fue el medio Indian Express el que dio a conocer la incómoda situación que vivió esta persona, de la que se preservó su identidad, que viajaba de Mumbai a Bengaluru, en India, en un vuelo de una hora y 45 minutos de duración.

Cuando quiso salir del pequeño cuarto, la puerta del cubículo se trabó y no abrió, según se dijo, por un mal funcionamiento de la cerradura. Cuando agotaron todos los recursos para sacarlo, le mandaron una nota por debajo de la puerta. “Señor, hicimos todo lo posible para abrir la puerta, sin embargo, no pudimos”, decía el desalentador mensaje.

Por lo que se supo, luego del aterrizaje y gracias a la labor de dos ingenieros, el hombre fue liberado.

