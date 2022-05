Se durmió y quedó encerrado durante toda la noche en un colectivo: “Dale las gracias al chofer”

Las redes sociales funcionan como un espacio en el que se dan a conocer anécdotas de la vida diaria. Una infinidad de relatos recorren las diversas plataformas y algunos reciben una magnitud sumamente inesperada. El caso de Zair Palamarevich es uno de ellos. El joven eligió su cuenta de Twitter para contar la hilarante situación que vivió en un colectivo y, como respuesta, generó diversas reacciones entre los usuarios que volvieron viral el mensaje.

A través de un tuit, el usuario identificado como @zairchop contó que el domingo 15 de mayo volvía de un club y se quedó completamente dormido en el interior de un colectivo.

“Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7.20 que sale de la parada”, escribió junto a una foto en la que se lo ve en el interior del rodado, completamente vacío.

El protagonista de la historia reveló la situación en su cuenta de Twitter (Foto: Captura Twitter/@zairchop)

Inmediatamente, el posteo recibió cientos de mensajes de indignación por parte de sus seguidores, que hicieron foco en la actitud del colectivero y le aconsejaron que le realice una denuncia y también a la empresa por el mal momento que pasó: “Lo único que pensé fue ‘vaya, qué suerte’. Si hubiese sido chica no quiero ni pensar que habría pasado. Tan interiorizado ese miedo lo tenemos las chicas que es lo primero que se le cruza por la cabeza”, expresó una usuaria. “¡Cómo te va a dejar solo ahí”, agregó otra.

Sin embargo, otros defendieron la actitud del conductor. “Para mí es lo mejor que hizo, imagínate que te levanta y te dice ‘flaco, tocá de acá' y te levantás en cualquier lugar y te roban por cualquier esquina que no conocés”, indicó un joven, mientras que otro acotó: “El chofer hizo lo correcto, si él te despierta vos te tenés que bajar solo en el medio de cualquier calle y de noche. Dale las gracias al chofer”.

Si bien en un principio sus seguidores pensaron que todo ocurrió por una distracción del colectivero, el protagonista de la historia aclaró en otro tuit con detalles lo que pasó realmente y aclaró la situación.

“Con respecto del tuit anterior, yo le pregunté al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7.20. Para que no me pase nada, el chofer me ayudó dejándome adentro”, señaló. “Por eso puse que el chofer me dejó encerrado adentro (que en realidad me ayudo para no dejarme solo en la madrugada), porque si aclaraba todo quedaba el tuit muy largo”, remarcó. De esa forma, lo que parecía ser un error del conductor, en realidad era un pedido de parte del adolescente para no quedar solo en medio de la calle.

Al leer el mensaje, muchos aprovecharon para hablar de algunas experiencias similares que vivieron. “Cuando tenia 18 me quedé dormido arriba del 152 después del boliche, me levanté 12 de la noche abajo del puente en La Boca. Por suerte no estaba cerrado con llave. En ese entonces no existía el smartphone, salíamos con celulares con tapa y cámara de fotos para sacarnos fotos”, manifestó una mujer.

Las experiencias similares que vivieron algunos de sus seguidores Captura de Twitter

“Me acuerdo que me dormí de chico en el colectivo (unos 12 años tenía) y me desperté en un barrio que nada que ver, estaba re lejos de mi casa y bueno, ahí me iluminó Dios. Era de día y caminado encontré un Policía, y me debió ver la cara de asustado y me ayudó a regresar”, recordó otro.

Con la aclaración incluida por parte de Zair, el tuit en cuestión de días superó los 60 mil Me gusta y acumula anécdotas, críticas, reacciones positivas y comentarios de todo tipo.

