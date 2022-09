Se quedó encerrado en el baño de su nuevo trabajo por una insólita razón y mostró toda la secuencia en redes

Jackson Ammons vivió un insólito momento de angustia durante sus primeros días de trabajo. No pensó que ir al baño se convertiría en uno de los mayores errores de su jornada laboral, ni que permanecería encerrado en ese lugar durante varias horas.

Su historia causó furor, ya que no es muy común ver que una persona pasa por una situación como esta. Lo que más sorprendió fue la razón por la que se quedó atrapado.

Ammons detalló que estaba en medio de una capacitación con su compañero de trabajo y para no molestarlo le dijo que él se quedaría en la oficina a terminar los deberes y que no le importaba quedarse solo. En ese momento tuvo la necesidad de ir al baño, pero lo que no sabía es que este tenía un sistema de seguridad un tanto desconocido y al que él todavía no tenía acceso, según contó en su cuenta de TikTok @onairjackson1.

Podía ingresar sin problemas, pero para salir requería una contraseña privada. Una vez que entró, ya no podía abrir la puerta. Lo peor fue que su odisea ocurrió en viernes, día en que sus colegas hacían trabajo en casa, así que no había esperanzas de que alguien entrara por coincidencia al baño y lo ayudara a salir de ahí.

Un tiktoker vivió momentos de zozobra al quedarse atrapado en el baño de su trabajo

“Así que conseguí un nuevo trabajo. Todavía no tengo autorización de seguridad. Es trabajo desde casa el viernes. Estoy en el baño y necesitas una tarjeta para salir. ¿De qué tipo de baño necesitas una tarjeta de acceso para salir?”, relató el joven en un tono entre jocoso y desesperado.

Optó por enviarle un mensaje a su compañero para que regresara a sacarlo del sanitario, ya que escribirle a otra persona le resultaba vergonzoso: “Podría haberle enviado un mensaje a mi nuevo jefe, pero no quería que él supiera que contrató a un idiota”, dijo por último en tono sarcástico el tiktoker.

¿Cómo logró salir del baño?

En un segundo video destacó que finalmente su colega vio el mensaje, luego de varios instantes de no responder y dejarlo en vilo. La solución fue bastante simple: le envió la contraseña que necesitaba para salir de ahí y así es como pudo pasar el fin de semana en su casa y no en el baño. “Estoy emocionado de volver al trabajo, pero nunca volveré a entrar en ese baño”, comentó el joven.

Este era el artefacto en el que el tiktoker debía ingresar la contraseña @onairjackson1/TikTok

Si bien muchos usuarios le dijeron en los comentarios que podía haber salido por la ventana o el otro escape que se apreciaba en el video, él detalló que esa otra puerta conducía a habitaciones en las que también se necesitaban tarjetas de acceso para poder salir.

Y eso causó un sinfín de comentarios de usuarios que lo consideraron como un peligro: “Eso puede ser peligroso en caso de incendio”, le comentó una persona. Además, hubo otros que creyeron que era absurdo o innecesario tener que utilizar un acceso privado para simplemente salir del baño. Le dejaron comentarios graciosos para aligerar un poco el ambiente tenso: “Al menos no llegarás tarde al trabajo el lunes...”.