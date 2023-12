escuchar

La revista Time publicó el ranking de los 100 libros más destacados de 2023 y la Argentina recibió un reconocimiento. Entre ellos, se encontró una novela nacional que consagró un gran éxito desde su salida a la luz en 2019: se tradujo en cinco idiomas, además del español original, y contó hasta el momento con 30 ediciones. De qué trata y quién escribió el escrito de casi 700 páginas.

La Argentina dijo presente en los rankings de la revista Time. Recientemente, Lionel Messi fue elegido Atleta del Año en la publicación estadounidense y protagonizó la portada de diciembre con la camiseta de Inter Miami. Y, en mayo pasado, Bizarrap fue catalogado como uno de los diez líderes de la próxima generación.

La novela se situó entre las elegidas de la revista Time Casa del libro

Ahora, una escritora argentina se adentró en el listado de la revista Time: Los 100 libros imprescindibles: la ficción, no ficción y poesía que nos entretuvo y nos iluminó. Se trató de Nuestra parte de noche (Our share of night), una publicación de la autora Mariana Enríquez, que salió a la luz en 2019. La novela se tradujo en cinco idiomas: italiano, francés, alemán y noruego; y contó hasta el momento con 30 ediciones, ante un éxito flamante de ventas.

Además, el libro recibió el Premio Herralde en 2020, el premio Celsius a Mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español en la Semana Negra de Gijón (España) y el premio de la Crítica de narrativa castellana.

La autora, que nació en Buenos Aires en 1973, contó con una gran trayectoria de publicaciones, previa a Nuestra parte de noche, que poco después de su salida a la luz contó con la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19. Entre ellas, se encontraron Este es el mar (2017), Las cosas que perdimos en el fuego (2016), Los peligros de fumar en la cama (2009) o Bajar es lo peor (1995). Esta última basada en el género dramático, junto con otra novela (Tierra de los padres) enfocada en el terror a modo de documental, llegaron a la pantalla chica, de la mano de Leyla Grunberg y Nicolás Prividera respectivamente.

De qué trata Nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enríquez

“Una novela libre y osada, hechizante y genial”. Así describió la Casa del Libro la historia que publicó Mariana Enríquez en 2019. En sus páginas, narró las vivencias de un padre y un hijo que atraviesan la Argentina en carretera, desde Buenos Aires hasta las Cataratas del Iguazú.

La novela se desarrolla en los años de la dictadura militar, al frente de Jorge Rafael Videla, mientras la autora logra situar a los lectores en medio de la tensión que afronta la familia por cruzar cada control de soldados armados en su camino.

Mariana Enríquez publicó su novela en 2019 Instagram: marianaenriquez1973

En tanto, ambos forman parte de una secta, denominada la Orden, como médiums, que mantiene contacto con lo que llaman “la Oscuridad” para buscar la vida eterna a través de terroríficos rituales. Entre la fantasía, lo sobrenatural, los lazos familiares y la situación política; Enríquez consiguió atrapar a los lectores en una historia de alrededor de 700 páginas.

