escuchar

En la búsqueda continua de métodos eficaces para combatir las molestias causadas por los mosquitos, un grupo de jóvenes reveló un ingenioso truco que promete atrapar a estos insectos antes de que tengan la oportunidad de picar. Con la temporada de verano a punto de llegar, esta estrategia se convirtió en un aliado para aquellas personas que buscan disfrutar de noches tranquilas sin ningún tipo de picaduras en la piel.

A través de la cuenta de TikTok @los_escachaitos, dos creadores de contenidos que viven en el campo mostraron un método práctico y sencillo que resulta ser prometedor para evitar este tipo de inconveniente. Según el video que compartieron, la clave consta de una ingeniosa trampa que utiliza elementos y productos comunes del hogar para crear un dispositivo de atrapado eficiente y no tóxico.

En el clip, uno de los protagonistas explicó que lo primero que se necesita es una botella de plástico. Acto seguido, comentó que debemos realizarle un corte por la mitad. “Luego agregar medio pocillo de agua y una taza de azúcar, un sobre de levadura, medio pocillo de vinagre y dos cucharadas de jabón de lavar los platos”, añadió.

Asimismo, otro de los autores dio el paso por paso que se debe seguir para aprovechar esta novedosa estrategia llena de ingredientes: “Cuando tengan la mezcla, se debe batir bien. El siguiente paso es ponerle el otro pedazo de la botella cortada y cerrarla con cinta. Luego, ponerlo en la casa para atrapar los mosquitos insoportables”.

Por último, revelaron el resultado de este dispositivo y dejaron en claro que, con un poco de esfuerzo, se puede realizar algo eficaz para ahuyentar a estos insectos. “Y así queda la mejor trampa, ¡qué viva el campo! El olor que produce les gusta y cuando ingresan no pueden salir, por lo que tienen muchos problemas y se ahogan”, concluyeron. Rápidamente, el posteo en cuestión trascendió en la plataforma virtual y recibió más de 1 millón de visualizaciones.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación TikTok

Además, obtuvo 75.000 “Me Gusta” y un sinfín de usuarios realizaron comentarios al respecto. “No sé qué tanto afecten los demás ingredientes a la mezcla, pero en teoría debe de ser cierto”, “¡Sirvió! Yo lo hice y es maravilloso. Muchas gracias”, “Si se cumplen con las medidas realmente es efectivo, les agradezco de corazón”, fueron algunos de los mensajes más destacados. No obstante, hubo aquellos que se mostraron en contra de este truco. “Lo hice y no me sirvió”, sostuvo un joven. “Lo seguí y no cayó ninguno”, aseguró otro.

A pesar de las opiniones divididas, según el medio Levante, esta mezcla de ingredientes resulta ser efectiva debido a que los mosquitos son atraídos por la combinación de olores, vuelan hacia la botella y rápidamente quedan atrapados en su interior.

El truco de los jóvenes se volvió viral en TikTok

Vale destacar que se trata de un truco casero que no solo es económico y seguro, sino que a su vez ofrece una solución amigable con el medio ambiente, por el hecho de que no tiene productos químicos nocivos.

En línea con este tema, y ante la preocupación de la sociedad por las enfermedades transmitidas por mosquitos, esta táctica sencilla podría ser una herramienta valiosa para protegerse contra las picaduras molestas y sus posibles consecuencias.

LA NACION