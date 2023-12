escuchar

El domingo por la noche, Carolina “Pampita” Ardohain se consagró como la gran ganadora de la segunda emisión de los Martín Fierro de la Moda, al llevarse la estatuilla como Mejor Trayectoria como Modelo y el galardón de oro, por su labor en la industria. Pero también fue la protagonista de un particular momento en el que pidió no ser enfocada al instante en que su expareja, Benjamín Vicuña, ganara su premio. La modelo mantuvo su postura y explicó que buscó marcar límites.

Hace ocho años, Pampita y Benjamín Vicuña se separaron en medio de un escándalo. Hoy, con el paso del tiempo, lograron reconstruir su relación en búsqueda del bienestar de sus tres hijos, y es uno de los aspectos que genera una “fantasía” en sus seguidores por una reconciliación, aunque la modelo está en pareja. El furcio del actor en su discurso de los Martín Fierro 2023, en donde mencionó a la Argentina como el país que le había “dado un amor”, aumentó esta ilusión del público.

Es con este antecedente que la esposa de Roberto García Moritán tomó una contundente decisión para que no se repita el momento incómodo para ella. En la reciente entrega de los Martín Fierro de la Moda, cuando Benjamín Vicuña recibió el galardón por Actor con Mejor Estilo, la cámara enfocó a Pampita y ella se mostró muy enojada y exclamó: “Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?”.

La reacción llamó la atención y la ganadora de la estatuilla de oro explicó el por qué de esta postura. “Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta en lo que tiene que estar. Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecen incorrectas”, explicó ante el micrófono de LAM (América).

En la misma línea, remarcó que ella buscó disfrutar de su “momento” y se debe respetar cuando otra persona es la destacada. “Uno tiene que marcar sus límites y le pedí al camarógrafo que no me enfoque porque el momento era de otra persona y no mío”, cerró.

La palabra de Benjamín Vicuña

“Esto se lo voy a dedicar... no, dos veces no”, dijo entre risas el Benjamín Vicuña al recibir la estatuilla en una clara referencia al “furcio” de su discurso en los premios de la televisión argentina. Finalizada la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda, el actor refirió puntualmente al humor que utilizó en su discurso de agradecimiento por el premio otorgado, en el que -una vez más- Pampita fue el centro de atención.

“Tiré un poquito el chiste, me hice cargo de ese furcio y esta noche se lo dediqué a mis seis hijos, a quienes amo profundamente”, explicó en una entrevista para LAM, sobre su reacción, que no causó risas en su expareja, y madre de cuatro de sus hijos. Y aseguró: “Mis hijos son mi motor, quizás la gente esté aburrida de que diga esto. Sin embargo, es lo que vibro. Son mi gran amor y eso es lo que me ocupa”. Además, reveló que no se encuentra en pareja.