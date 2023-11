escuchar

Cómo arreglarse después de romperse es la guía que lanzó a principios de octubre Ilay Ventura, una joven de 25 años nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Cuando apenas era una niña, sufrió intermitentes abusos sexuales por parte de su padre biológico, a quien denunció ante la justicia. Buscándole el por qué a lo que le había pasado, descubrió que desde el humor podía sobrellevar el dolor. Comenzó subiendo videos a YouTube, pero el éxito llegó tiempo después de la mano de Instagram y TikTok, donde muchos usuarios entendieron que no eran los únicos luchando día a día por su salud mental.

Del otro lado de la pantalla se encuentra Ilay, detrás de su rostro se puede ver la portada de su libro: un corazón con una herida y un parche sobre la misma. “Quería una ilustración que refleje lo que es la guía y lo que yo soy como persona. Quería algo que represente un corazón roto, pero en proceso de curarse. Busqué en Pinterest y encontré un ilustrador español, pude charlar con él y le pedí permiso por los derechos de autor y aceptó a cambio de visibilidad. La verdad es que no podía estar más feliz”, comentó en diálogo con LA NACION.

Ilay Ventura utiliza sus redes sociales para ayudar a las personas que luchan día a día por su salud mental (Foto: prensa Ilay Ventura)

En Instagram, @ilayventura tiene 561.000 seguidores, mientras que en TikTok, alcanzó los 761.000. Debido a este crecimiento, a medida que compartía su contenido, empezó a recibir decenas de mensajes pidiéndole ayuda porque creían que era psicóloga. Sin embargo, creyó que desde su lugar como paciente podía hacer algo por los demás y así fue que se le ocurrió la idea de empezar a redactar. “Empecé escribiendo el libro como si fuera un modo de catarsis, ya que es una gran herramienta en la psicología cognitiva conductual. De cómo detectar un ataque de pánico a cómo comportarte de cierta manera es ‘Como arreglarse después de romperse’. Así empecé a crear esta analogía, de lo que había significado para mí tanto el romperme como el proceso de sanación”, indicó.

Tal como explica en su página web, el libro fue escrito desde sus experiencias y su corazón. “He pedido a diferentes profesionales de la salud mental, que verifiquen que mis herramientas puedan ayudarles. Hice esta guía para poder ayudarte a comenzar (o continuar) tu proceso de sanación, replanteando e invitando a repensar la idea del ‘perdón’ y trabajar el automerecimiento de uno mismo”, dice el texto.

Durante la conversación con este medio, explicó cómo fue que le pudo poner nombre a lo que le ocurría. “Hice terapia desde los 17 y a lo largo de todos esos años, hoy en día tengo 25, he absorbido como esponja todas las herramientas que a mí me daban los profesionales. Tenía una sed de conocimiento de poder entender qué era lo que me había pasado, de cómo se llamaba y qué efectos adversos tenía. Con el tiempo aprendí que era un trauma infantil que se llamaba abuso sexual y que genera un efecto adverso llamado estrés postraumático”, señaló.

“Sufrir lo que sufrí yo como hija, porque la persona que me dañó era mi padre biológico, fue muy difícil para mí. Todos los días hasta el día de hoy son una lucha, pero yo veo a las heridas de trauma como cicatrices que te recuerdan que pudiste con eso”, explicó, con la voz entrecortada.

Ilay hizo su carrera universitaria como productora digital, después estudio marketing digital y coaching ontológico y a pesar de que le apasiona el mundo de la psicología, prefiere aportar su granito de arena desde otro lugar. Hoy no solo es comediante, sino también se convirtió en lo que ella llama una “educadora visibilizadora”. “Siento que estudiar psicología cuando sos una persona que lidia con varios trastornos puede terminar jugando un poco en contra. Ser autodidacta me deja estudiar hasta donde mi cabeza y sentimientos me permiten”, aseguró.

Ante la pregunta sobre qué piensa de las personas que opinan en contra de la medicación psiquiátrica, Ilay lo cataloga como algo “poco moral y ético”. “Un trastorno es un desequilibrio químico en el cerebro y decirle a una persona que puede tener un cuadro grave que vaya a yoga es poco ético”, afirmó. Y añadió: “Nos han enseñado que el psiquiatra es para locos, pero la realidad es que el psiquiatra es el mismo médico que uno iría cuando va al cardiólogo o a un traumatólogo. Cuando uno va el médico para curar un dolor de cabeza, va al médico para curarse los traumas”.

Entre sus sueños, se encuentra la idea de poder hacer stand up. “Estoy trabajando con mi psiquiatra para no ponerme nerviosa cuando suba al escenario. Después de la guía, se viene el stand up y quiero un cuaderno, algo así como un journal, que sea diseñado de forma que la persona pueda escribir y hasta romper la hoja. Ya tienen la guía que sería la parte teórica y después vendría la parte práctica. Además, quiero lanzar una guía que hable sobre la autoestima y de cómo denunciar en el caso de las personas que hayan sufrido algún tipo de abuso”, sostuvo.

“Buen día mundo, ¿qué me espera hoy? ¿Un ataque de pánico? ¿Un ataque de ansiedad? ¿O voy a cuestionar todos los errores que cometí a lo largo de mi vida? ¡Qué divertido es no saber lo que va a pasar!”, dice en uno de sus videos, el cual tiene más de 170.000 likes en TikTok y cientos de comentarios.

La ironía y el humor con que se expresa hizo que miles de usuarios simpaticen con ella e incluso se sientan identificados, sobre todo en tiempos en que cada vez se habla y se visualiza más acerca de la ansiedad y los ataques de pánico.