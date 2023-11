escuchar

“Una acción del bien”. Pilar Cabrera caminaba por Avenida Del Libertador, en Buenos Aires, cuando se encontró un celular en el piso. Rápidamente, trató de comunicarse con el contacto de emergencia que figuraba en la pantalla, pero no recibió la respuesta que esperaba del otro lado del teléfono. En medio de la inédita conversación, el video del momento se volvió viral en las redes sociales.

“Hola. Acabo de encontrar un celular en el piso, en avenida Del Libertador, y el contacto de emergencia sos vos”, comenzó Cabrera, quien apareció en las redes sociales como @soymamarulaok. Y siguió: “Imagino que será de tu novia o algo. En la pantalla hay un gatito”. Sus palabras fueron, obviamente, para proporcionar datos acerca del dueño o la dueña del teléfono. Pero, del otro lado, no la terminaban de entender.

(Imagen ilustrativa). Una usuaria compartió el inédito momento al tratar de devolver un celular Unsplash

Así las cosas, lejos del agradecimiento, Pilar se encontró con una reacción que no esperaba. “¿Vos me estás cargando? ¿Novia? ¿Qué decís?”, exclamó la voz del otro lado del celular, que pertenecía a un hombre. La autora de la historia quedó atónica y trató de explicar la situación: “No sé si será tu novia. Dice ‘contacto de emergencia, Cris’. No estoy loca, estoy intentando devolver un iPhone”.

La voz al otro lado del teléfono prosiguió: “¿Y qué querés que haga? Yo no tengo ni la más remota idea de lo que me estás diciendo. ¿Me estás cargando?”. El clip, que compartió la propia protagonista en su perfil de TikTok, se volvió viral y acumuló casi dos millones y medio de reproducciones, sumado a cientos de comentarios en las redes sociales.

“Cuando querés devolver un celular en la Argentina”, tituló Cabrera al inédito video. Y siguió: “Síganme en esta triste historia”.

“Necesitamos saber el final”

La llamada y los intentos de Cabrera para devolver el celular que encontró en medio de la avenida continuaron y se tornó en un momento un poco tenso. “Te estoy diciendo la verdad. Estás en contacto de emergencia. Disculpame”, señaló. Y detalló: “Tranquilo. Estoy haciendo una acción del bien. No me podés hablar así, men. Primero me decís que estoy loca”.

En medio de la insistencia del hombre en creer que se trataba de una broma pesada, Pilar Cabrera trató de explicarle de nuevo la situación. “Arranquemos de nuevo. ¿Qué hacés, Cris? ¿Cómo estás? Encontré un celular en la calle tirado y estoy viendo cómo lo devuelvo. En contactos de emergencia, estaba tu número y por eso te llamé. Es la única forma que tengo”, expresó.

“Está bien, pero no entiendo por qué estás agendando mi número”, consultó el hombre. “Porque me pediste que te mande la captura de pantalla, pero ese celular está bloqueado y lo hice desde el mío”, apuntó Pilar. Al instante, el tono del interlocutor se modificó de forma abrupta a uno más amable y conciliador: “¡Ah, ya entiendo! ¿Cómo andás? Pasa que dice el nombre de mi amiga en el teléfono”.

La desopilante conversación cuando intentó comunicarse para devolver el celular Captura

La joven continuó en su relato: “Claro, acabo de encontrar este teléfono, que no es mío ni lo estoy choreando. Lo trato de devolver”. Así, la conversación concluyó con un final feliz y con la disposición de parte del hombre: “Ahora nos entendimos. Disculpa, estaba totalmente perdido. ¿Cómo decís que hagamos?”.

La publicación se inundó de comentarios de usuarios que mostraron su asombro ante lo sucedido. “Seguía dormido el compa”, señaló uno. “Entró en pánico cuando escuchó la palabra novia”, bromeó otro. Un tercero apuntó: “Me mata cuando cambia el tono de voz completamente una vez que entiende la situación”. “Necesitamos saber el final”, destacaron.

