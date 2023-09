escuchar

Los tips relacionados a las tareas domésticas son muy virales en las redes sociales y sobre todo en TikTok, donde los usuarios vuelcan sus experiencias y trucos. En este caso, una mujer reveló la mejor forma de limpiar el microondas con solo dos ingredientes y causó furor en la plataforma.

Lejos de utilizar un paño y detergente, la usuaria @decorandomeelalma explicó el paso a paso para hacer que el microondas quede impecable, sin manchas ni grasa acumulada en sus paredes.

Mostró en TikTok el truco más eficaz para dejar tu microondas reluciente

De acuerdo a las instrucciones de la protagonista del video, para comenzar hay que colocar medio litro de agua en un recipiente [apto para microondas] y mezclalo con dos cucharadas de vinagre blanco. Después, se debe agregar una cucharada de bicarbonato y revolver hasta unificar. Tras obtener este preparado, hay que meterlo durante 10 minutos al microondas, a potencia máxima. Una vez finalizado el tiempo, retirar el bowl y pasar un paño en las paredes del artefacto. Las mismas estarán rociadas por el vapor de esta preparación y la suciedad se despegará con facilidad.

Asimismo, se debe quitar el plato de vidrio que vine dentro y el aro que lo sostiene y lo hace girar, lavarlos con agua y jabón y volver a colocarlos en el microondas.

El video compartido por esta usuaria, consiguió decenas de comentarios de todo tipo: “La idea es buena, pero implica diez minutos de uso de la corriente eléctrica. Prefiero otro método”, consideró una, en línea con el cuidado del medio ambiente. Mientras que otra persona adhirió un nuevo tip: “Con un poco de jugo de limón en un vaso te da el mismo efecto y solo en menos de dos minutos”. En tanto, el método también recibió algunos cuestionamientos como: “Un ácido con una base se neutralizan y como resultado dan una sal y agua. Básicamente, limpio el microondas metiendo a calentar un molde con agua”.

Mostró el truco más eficaz para limpiar la batidora sin esponja y se ganó el aplauso de todos

Una influencer de TikTok publicó un video con un “eficiente” truco para limpiar la batidora sin usar esponja y se volvió viral: “¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, expresó una seguidora.

“Nunca más limpies tu batidora así”, advirtió la usuaria de TikTok @withbrushandpaper, al plasmar una imagen del uso de la esponja para frotar los restos de suciedad en el electrodoméstico. Desde el perfil de la red social, donde acumuló más de 104 mil seguidores, la influencer suele compartir algunos tips de hogar, desde la limpieza hasta la decoración.

El infalible truco para limpiar la batidora de una usuaria que se viralizó en TikTok

En el clip que se viralizó, la usuaria destacó un infalible truco para limpiar la batidora al instante y acumuló más de 784 mil reproducciones. Así, @withbrushandpaper detalló el proceso: llenar un vaso de agua, incorporar jabón, introducir el electrodoméstico en el recipiente y batir durante diez segundos. “Enjuagar y listo”, apuntó. Y describió: “No uses esponja, desgastará tus cuchillas y no quedará realmente limpia”.

La publicación se inundó de comentarios y generó el aplauso entre los usuarios, que destacaron la utilidad de este tip para sus cocinas. “¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, exclamó una. “Yo lo hago así, incluso con masas espesas, y se limpia súper bien”, advirtió otro. En tanto, algunos señalaron el posible riesgo de conectar el electrodoméstico a la corriente mientras se limpia.

“A los que dicen que da miedo el agua y la electricidad, llevo haciéndolo años y estoy viva. No pasa absolutamente nada”, apuntó una usuaria. La propia autora de la publicación agregó: “La batidora se usa siempre con cosas líquidas o semilíquidas. Es lo más eficaz para limpiar la suciedad de las aspas y la que está recomendada”.

LA NACION