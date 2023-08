escuchar

A pocos meses del verano, las personas comienzan a pensar en cómo resguardarse de las altas temperaturas. Dentro de una casa, una de las soluciones infalibles es la instalación de un aire acondicionado, el cual se regula de acuerdo a la refrigeración que uno necesita y hace más amenos los días agobiantes.

Una vez que se adquiere este producto, se debe recurrir a un especialista que coloca el motor y el equipo dentro del domicilio para que comience a funcionar. Aunque parece un proceso sencillo, un error puede condicionar al dueño del mobiliario a sufrir algunas peripecias que no están dentro de los planes iniciales.

En las redes sociales, la cuenta de TikTok @altec.refrigeracion mostró en un video como en un domicilio instalaron el motor del aire acondicionado en un balcón, pero sin tener en cuenta que su colocación alteraría el movimiento de la puerta para salir a ese lugar.

Le colocaron un aire acondicionado, pero el resultado lejos estuvo de ser el deseado

“No, no podés salir al balcón. ¿Por qué? ¿Qué me lo impide?”, se escuchó decir al autor de este contenido, quien con su celular en mano mostró la puerta que da acceso al exterior del departamento. Acto seguido, con un tono cómico, accionó la manija y se encontró con un tope ocasionado por la instalación del aire a escasos centímetros del marco.

Con risas burlonas para la persona que se encargó de la instalación, la cuenta tituló este contenido “Cuando te dicen que tienen un conocido que cobra más barato”, para graficar que el ahorro no siempre trae réditos a la hora de acudir a un profesional que se encargue de solucionar los problemas cotidianos.

El momento donde la puerta choca con el motor del aire acondicionado

Al publicarse el video, los usuarios lo convirtieron en un fenómeno viral al llegar a las 200 mil visualizaciones y, por ende, trajo consigo muchos comentarios acerca de cómo esta persona llamada Mauricio instaló tan mal ese componente del aire acondicionado.

“Menos mal que cuando lo instalaron estaba la puerta cerrada”; “¿Nadie se pregunta porque hay una ventilación en la puerta?”; “Me pregunto: ¿cómo hizo Mauricio para salir del balcón?”; “Toca desmontar la puerta cada vez que quieras ir al balcón”; “El problema no fue del aire, el problema fue la constructora que hizo una puerta para afuera” y “Tuvieron que venir los bomberos a sacar a Mauricio”, fueron algunas de las respuestas ingeniosas al posteo.

Mostró cómo armó un aire acondicionado con una maceta y se volvió viral

En épocas de calor extremo, las personas suelen buscar la forma para resguardarse de las altas temperaturas. Al ser el aire acondicionado la principal opción, este artefacto suele tener un precio elevado que no es accesible para todos.

Es ahí cuando el ingenio sale a flote y en las redes sociales, los usuarios muestran algunas técnicas caseras para hacerle frente al calor. Así fue como una persona llamada Gastón Rolle, en su cuenta de TikTok, utilizó una maceta y unos tubos para una refrigeración casera.

Mostró su técnica para armar un aire acondicionado casero y es furor en TikTok.

“Cuando sos pobre y te tenés que fabricar tu propio aire acondicionado casero”, bromeó. A la hora de mostrar el paso a paso, Rolle agujereó la maceta, introdujo unos tubos de plástico y en el interior colocó hielo. Para finalizar su obra, encendió el ventilador para que generara aire en dirección al exterior y así culminar su invento que trajo mucha repercusión en la plataforma digital.

