La ciudad de Pompeya continúa asombrando a todos, tanto por sus nuevas excavaciones como por los nuevos descubrimientos de las investigaciones. Incluso, recientemente se encontraron estatuillas de terracota que revelaron un ritual pagano. El sitio arqueológico está repleto de este tipo de piezas de carácter histórico, que muchas veces son el foco de robos por parte de turistas que visitan el pueblo. En los últimos días, una mujer confesó un hurto y envió una carta anónima en el que pedía disculpas, tras llevarse sin consentimiento unos artilugios, por un peculiar motivo.

Cada nuevo descubrimiento arqueológico en Pompeya asombra a los turistas Pompeii

Gabriel Zuchtriege, el director del parque arqueológico de Pompeya, mostró su asombro en las redes sociales al recibir una carta con un peculiar pedido. Se trató de un escrito en forma anónima que recibió junto a unas piezas de rocas provenientes de la zona histórica. Pero lo que más le llamó la atención fue que el texto hablaba de una presunta “maldición”.

“No sabía acerca de la maldición. No sabía que no debía agarrar ninguna roca”, comenzó la carta que Zuchtriege recibió de manera anónima. Y siguió: “Al cabo de un año, me dieron la noticia de un cáncer de mama. Soy una mujer joven y sana, y el doctor me dijo que esto fue ‘mala suerte’”.

La carta anónima que escribió la mujer X: @GZuchtriegel

El director del parque compartió el escrito a través de su perfil de X, donde recopiló más de 37.000 reacciones, que culminó con un pedido de perdón. “Por favor, acepten mis disculpas y estas piezas”, concluyó, al devolver las rocas que agarró meses atrás.

“Estimado remitente anónimo de esta carta, las piedras pómez llegaron a Pompeya… Ahora, buena suerte para su futuro y in bocca al lupo, como decimos en Italia”, respondió a través de X Zuchtriege.

De qué constó uno de los últimos descubrimientos en Pompeya, que reveló un ritual pagano

En las últimas semanas, un nuevo hallazgo se descubrió en Pompeya, en medio de las excavaciones que tienen el objetivo de restaurar los elementos encontrados y su puesta en valor. Así, los investigadores encontraron 13 estatuillas de terracota, de alrededor de 15 centímetros, que recordaron a las figuras de un Belén y revelaron un ritual pagano.

Las trece estatuillas de terracota que hallaron los expertos Pompeii

En medio de las piezas, también se hallaron otros artilugios, como una nuez, una almendra, la cabeza de un gallo hecho de barro y un ananá de vidrio.

Así, el hallazgo de los arqueólogos tuvo lugar en el marco de la investigación de la Casa de Leda, que se descubrió en 2018 y se ubica contigua a la zona en la que aparecieron las 13 estatuillas de terracota, en medio del Proyecto Gran Pompeya.

Además, hallaron otros elementos como un ananá de vidrio Pompeii

Con respecto al ritual pagano que revelaron, los expertos apuntaron que las figuras estarían relacionadas con el mito de Cibeles y Atis. Esta leyenda se basó en la mitología griega, acerca de la madre de Zeus y otros dioses, que simbolizaba la fertilidad. Atis, por su parte, sería la hija de Cibeles, quien ensambla el simbolismo de la vegetación y de la renovación de la vida. Además, también se asoció al ciclo vital de las estaciones y la fertilidad de la tierra.