La corredora Kay Borleis no sale de su asombro. Lo que parecía que iba a ser una carrera como cualquier otra se terminó convirtiendo en una noticia sobre un hecho paranormal. Sucede que la mujer, en plena competencia, fue retratada sin notar que, detrás, estaba siendo observada por un ente. Todo se dio durante una carrera de 100 millas en una selva tropical hawaiana y mientras se desarrollaba un eclipse lunar (algunas personas relacionan este evento astronómico con experiencias paranormales).

En las imágenes se puede ver a la corredora ir por un sendero entre la vegetación cuando, de pronto, una figura totalmente oscura se asoma de repente y la mira fijamente. Vale destacar que tanto Kay como su amiga Cassey, quien capturó el hecho, no vieron nada en el momento, sino que lo descubrieron una vez que vieron el video para mostrarles la carrera a sus seres queridos. En un primer instante, solo notaron una oscura figura entre la selva pero enseguida pudieron encontrar en la imagen una figura humana.

Luego de notar lo ocurrido, Kay decidió compartir las imágenes en el sitio Reddit, donde expresó: “Mi compañera tomó esta foto”. “Observen la figura en el cuadro a la izquierda de mi cabeza. Nunca vimos a nadie pasarnos y no había estatuas a lo largo del camino”, sumó, completamente horrorizada por lo vivido.

Ante las dudas de los usuarios, la mujer aclaró: “No está retocado ni hecho con Photoshop. Esto es legítimo. Y lo vimos la mañana de la Luna de Sangre (en referencia al eclipse)”.

La extraña figura que irrumpió en la carrera: ¿un guardián de la isla?

El relato en primera persona: “Fue una experiencia extra corporal”

Como si eso fuera poco, la protagonista de la espeluznante historia dio a conocer que esa no fue la única situación tétrica que vivió, puesto que, en un podcast, reveló que vivió momentos extraños al seguir con la carrera. Por lo que contó, durante su cuarta vuelta, sintió un dolor repentino e insoportable en su pierna derecha, que no era habitual. Tanto le afectó que decidió hacer una pausa y comenzó a llorar sin parar.

“Nunca dejé de hacer cosas en la vida. Nunca antes había dejado de correr”, sostuvo al respecto de lo que sintió en ese momento y agregó: “Pero esto se sintió diferente. Fue como una experiencia extra corporal y sentí ganas de dejar de fumar”.

“Sentí que algo malo me iba a pasar si seguía adelante”, subrayó y dejó en claro su temor por la experiencia. Por ende, decidió serle fiel a su intuición y abandonó la carrera.

Fue de regreso que se pusieron a ver las fotos, en donde notaron claramente algo extraño, puesto que una de las postales mostraba a Kay corriendo junto a la entidad de aspecto espeluznante, quien, por lo que muestra el video, la miraba directamente.

La espeluznante historia detrás: “Quien lo vea, morirá”

Después de buscar explicaciones sobre lo ocurrido, Kay y Cassey descubrieron una leyenda vinculada a los senderos que recorrieron. Por lo que se dice sobre el lugar, los fantasmas de los guerreros hawaianos llamados “Nightmarchers” deambulan por esa isla, y cualquiera que los vea “morirá de forma horrible y violenta”.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes dejaron todo tipo de comentarios al respecto de la experiencia que vivieron las corredoras. “Esto es lo más espeluznante que he visto en mi vida”, “Sí, eso realmente me asustó cuando vi Live Photo”, “¿Has visto la Live Photo? La cosa es transparente y parece surgir de la nada. Incluso la explicación más simple no parece lógica en absoluto”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los usuarios.

