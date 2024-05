Escuchar

La tecnología nos ha sorprendido a lo largo de las últimas décadas con su innovación, lo que pretende que el ser humano esté en constante adaptación. Comenzando con los primeros teléfonos celulares, la aparición de los mensajes de texto y la incorporación de aquellos divertidos ringtones que causaban furor sonaran donde sonaran. En las últimas horas, salió a la luz la descomunal cifra que ganó Crazy Frog en el apogeo de su fama, un dato que sorprendió a todos.

Crazy Frog, la rana que causó furor en 2005 y se convirtió en el tema más elegido para tono de llamada

La versión del DJ Alex F, que se lanzó en 2005, fue descargada 11 millones de veces como tono de llamada solamente en Europa. Como en aquel entonces no había plataformas gratuitas para obtener la música en nuestros dispositivos móviles, había que abonar lo que deseábamos escuchar; y entre los más requeridos, se encontraba la canción de la famosa ranita.

En 2005, el tema que destaca un rington polifónico (originalmente hecha por una persona que imita los sonidos de un motor), alcanzó la cima de las listas musicales en países como Reino Unido, mientras que en Argentina se encontraba entre las tres favoritas. Pese a que fue considerada una versión molesta, el tema de Beverly Hills Cop no dejaba de ser pegadizo para quien lo escuche.

Según trascendió, la canción se llevó, solamente en el mercado británico durante el 2005, el 31% de las descargas, lo que equivale a una suma aproximada de 50.000.000 de dólares, según la firma de contabilidad KPMG. Como si esto fuera poco, ese mismo año se impulsó una gran campaña publicitaria televisiva por poco más de tres millones de dólares, que le permitió la popularización en todo el mundo.

Cabe destacar que el responsable del personaje furor fue Daniel Malmedahl, un joven sueco que en aquel entonces tenía solamente 17 años, y en 1998, soñaba con el sonido de un motor acelerado en dos tiempos. Debido a esto es que le pidió ayuda al artista gráfico Erik Wernquist e inventó a Crazy Frog, con ese ruido molesto con la que se lo conoció.

Durante el 2005, Crazy Frog no fue el único tema que causó furor. Feel Good Inc., de The Gorillaz; Lonely, de Akon; You’re Beautiful, de James Blunt, y Candy Shop, de 50 Cent, también formaron parte del ranking.

Los tonos míticos de los teléfonos celulares

Cada marca de dispositivo móvil tenía su tono característico, algo que no pasaba desapercibido y hasta el día de hoy se recuerda con nostalgia por el paso del tiempo.

Tune Living de Huawei

La popularidad de Huawei es más reciente que la de otros, pero si podemos probarla con algo es definitivamente con lo reconocible de esta pequeña melodía.

Ringtone de Sony Ericsson

Hace algunos años, los modelos de Sony Ericsson estaban entre los más deseados de la gama media o alta. Los afortunados podían escuchar este tono.

Hello, Moto de Motorola

Este particular tono destaca por ser completamente diferente a lo que se podía esperar de un tono de llamada, sobre todo por la voz humana que lo caracteriza.

LA NACION