El exabrupto de Santiago del Moro en medio de las críticas por Gran Hermano que dejó sin palabras a todos

Escuchar

En los últimos días, Gran Hermano (Telefe) es foco de diversos cuestionamientos debido al nivel de agresividad que se atraviesa en la convivencia entre ciertos participantes. Pero también, en redes sociales, Santiago del Moro es altamente criticado debido a sus intervenciones como conductor del ciclo, ante esta situación. Pese a esta polémica, se mostró reacio y volvió a ser el foco de atención ante una reflexión en vivo que incluyó un insulto.

Juliana “Furia” Scaglione fue sancionada por Gran Hermano luego de arremeter violentamente contra Mauro D’Alessio. Las imágenes de esta situación fueron fuente de análisis por el nivel de agresividad que se destaca de esta emisión del reality. Pero también, la postura Santiago del Moro fue cuestionado debido a un presunto favoritismo hacia la jugadora, a quien le habría brindado minutos en la Gala de Eliminación del domingo pasado, para un descargo en vivo y la otra parte, no contó con este espacio. Posteriormente, el jugador planteó este reclamo y el conductor se mostró reacio al indicarle que puede hablar ante cualquier cámara o retirarse del juego.

Una vez más, la actitud del conductor fue debatida por los seguidores del ciclo por su particular postura para determinar que los problemas lo deben resolver entre los jugadores y no actuar como mediador. Pese a las críticas y el clima hostil en la convivencia, el miércoles por la noche, el conductor arengó a los jugadores para que disfruten del momento que viven y en medio de un discurso motivador tuvo un exabrupto que sorprendió tanto a los “hermanitos” como a la audiencia.

“Disfruten, es un juego. Recuerden esto no es la vida, es una competencia. No están cambiando el mundo, ni llevando un mensaje de paz, de amor, ni de valores, ni nada, están conviviendo y la gente elige cada domingo quién se queda y quién se va”, introdujo el conductor, bajo la atenta escucha de los diez participantes.

Acto seguido, continuó: “Digo eso para que no se hagan toda una película. Ahí adentro es hermoso estar y acá afuera también. Y todos los que llegaron a esta instancia por algo están ahí”. También, señaló que para el reality la inscripción de personas fue muy alta y por “algo” los actuales participantes fueron los elegidos. Además, ponderó los cinco meses de juego que llevan en convivencia y aislamiento.

Santiago del Moro se expresó ante las críticas (Captura video)

“Vamos por mucho más. A no aflojarle, obviamente. Pero disfruten, digan esa palabra como mantra, y pasenla lindo y al que no le gusta que la chupen”, agregó y esta última palabra generó sorpresa entre los jugadores, quienes aplaudieron y rieron. Por su parte, el anfitrión del ciclo pidió disculpas porque “se le escapó” pero aclaró que es “mal hablado” aunque no parezca; además se comparó con la jugadora Virginia Demo, quien utiliza malas palabras constantemente. La frase que utilizó Del Moro también es muy conocida ya que quien la dijo por primera vez fue Diego Armando Maradona en una conferencia de prensa.

Ante estas palabras, las opiniones sobre la postura del conductor fueron diversas y se reflejaron en X. “Te amo Santiago. Tenés mucha razón, la envidia los corre”; “Es un conductor de un programa, no debería ser de nadie y menos decir que se la chu*** si no piensan como él”; “Qué lindo mensaje dio hoy Santiago del Moro en el prime time. Una vez más sigue subestimando al público que le da de comer” y “Devoraste rey. Los que te critican, envidia el éxito que estás haciendo hace dos años en gran hermano”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

LA NACION