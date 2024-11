Se hizo un tatuaje en honor a su papá pero no advirtió un detalle y todos se rieron del error

Hacerse un tatuaje puede ser tan solo un trámite para algunos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, implica una decisión trascendental. Si bien ya existen procedimientos para eliminar la tinta de la piel, lo cierto es que son bastante agresivos y tienen varios riesgos para la salud. Algunos de ellos son la aparición de cicatrices, infecciones y daños severos en la piel. Por este motivo, los especialistas recomiendan pensarlo dos veces antes de someterse a este tipo de procedimientos.

Lamentablemente, no todas las personas meditan tanto a la hora de tatuarse. Muchas veces, por no revisar el diseño o por malentendidos con el tatuador, terminan con un resultado que no era el esperado y empiezan a buscar alternativas para tapar o borrar el error lo más rápido posible. Este tipo de accidentes suelen volverse muy virales en las redes sociales, en especial cuando son los usuarios quienes descubren el incidente.

En los últimos días, se volvió mega viral en TikTok un video publicado por Wizink, un tatuador jamaiquino, con la simple intención de mostrar su trabajo. En el clip el profesional muestra el tatuaje que se hizo uno de sus clientes en la parte superior de la espalda en homenaje a su padre. Lo sorpresivo es que ninguno de los dos notó el doble sentido que adquirió el dibujo que ahora está sobre la piel del joven.

El error en el tatuaje enloqueció a los usuarios y lo hicieron viral @official.wizink

El tatuaje en cuestión tendría que decir la palabra “father” (padre en inglés). Pero el problema fue que decidieron reemplazar “h” intermedia por un dibujo de un adulto y un niño de espaldas, tomados de la mano. Probablemente, se trata de la recreación de una imagen que ambos se tomaron en la vida real, ya que es algo que está en boga.

El problema, que fue rápidamente resaltado por los usuarios en los comentarios, fue que el dibujo no quedó como se lo imaginaron. Por este motivo, el tatuaje parece decir “fatter” (”más gordo”, traducido al español). De esa manera, lo que empezó como un sentido homenaje y agradecimiento a un padre, se convirtió en una “tragedia” que quedará para siempre en la piel del joven (o al menos hasta que saque un turno para realizarse un procedimiento con láser para borrarlo).

El tatuador tuvo que desactivar los comentarios de la publicación por los ataques y burlas @official.wizink

En cinco días, el video que publicó el tatuador ya acumuló cuatro millones y medio de reproducciones en TikTok y obtuvo más de 135 mil Me gusta. Gracias a esto, se convirtió en el posteo más popular de su página, por lo que decidió anclarlo en su perfil. Si bien el clip tenía miles de comentarios, tanto positivos como negativos, el profesional se vio obligado a borrarlos y a desactivar la función, debido a la cantidad de ataques y burlas que recibieron tanto él como su cliente por el incidente.

Sin embargo, eso no detuvo a los usuarios, quienes empezaron a comentar sus otros videos en busca de un espacio para expresar sus pensamientos. “¿Por qué desactivaste los comentarios en el video del tatuaje del padre? Me encanta, es diferente y único” y “Estoy triste porque desactivaste los comentarios del video. Ese tatuaje es genial”, fueron algunos de los “elogios” con tono irónico que recibió Wizink en su último posteo.

