Esta semana se viralizó un llamativo video de un hombre que encontró una extraña y creativa forma de dormir y viajar más cómodo en el avión, la cual despertó la angustia de los demás y cosechó críticas por doquier. Este hecho se sumó a la seguidilla de experiencias que a diario se reproducen en las redes sociales, acerca de consejos valiosos para tener en cuenta a la hora de viajar en avión.

El protagonista de esta historia fue el padre de Natalie Bright, quien en su cuenta de TikTok compartió un clip en donde lo grabó en un contexto poco usual, con el fin de concientizar al resto de sus seguidores acerca de cómo dormir cómodamente, aunque no sin polémica.

Esta plataforma está colmada de experiencias similares. En este caso, Natalie enseñó que su padre se acostó en el suelo durante la noche y le cedió su asiento para que pudiera estirar sus piernas.

El padre de Natalie se acostó en el suelo y durmió así hasta su llegada a Corea del Sur (Fuente: TikTok/@bynataliebright)

“Más espacio para todos”, tituló la tiktoker al tiempo que mostró una fotografía de su padre en una silla del aeropuerto y remarcó: “Tengo a mi papá en el aeropuerto”. Acto seguido, el hombre apareció en el suelo, entre su asiento y el de su acompañante.

El padre de Natalie se acomodó con sus pertenencias, estiró un poco sus pies y hasta se quedó dormido. Al mismo tiempo, la usuaria también extendió sus pies en el espacio sobrante y animó a otros a copiar su truco. “¿Vuelo en clase económica durante 15 horas? No te preocupes”, comentó con ironía la joven, quien más tarde recibió una catarata de comentarios negativos por parte de sus seguidores, en especial por no respetar las normas de seguridad vigentes dentro del avión y por el peligro que significaría para la vida de ella y de su padre si la nave ingresara en una turbulencia.

“Como antigua asistente de vuelo, no querés saber lo que he visto en esas alfombras”; “Descalzo en los asientos es una locura”; “Decile que se levante, es tan sucio como el suelo de un hospital” y “Tripulante de cabina por acá... No está permitido porque si tuvieras una descompresión rápida, no te alcanzaría la máscara de oxígeno y tampoco el cinturón de seguridad”, fueron algunas de las opiniones negativas que recibió Natalie.

Sin embargo, también se hicieron presentes aquellos que celebraron el truco de la usuaria: “Inteligente, pero pondría una manta abajo. Gracias papá del aeropuerto, te robaré esta idea”; “Prefiero acostarme en el suelo, que sentarme más de 14 horas en esos asientos incómodos, pero nunca me dejaron”; “Esto es tan inteligente, nunca pensé en eso”.

Tras la rápida viralización, el contenido cosechó en pocas horas más de medio millón de Me Gusta y 12 millones de reproducciones. Debido a ello, Natalie compartió un segundo video en el que mostró cómo llegó su papá a Seúl, destino final del viaje turístico, e indicó: “Un minuto completo en el que mi padre asiático no se dio por vencido durante su viaje a Corea”. A modo de respuesta a una seguidora sobre cómo despertó después de la travesía, el hombre se mostró en las calles sin dolores musculares.

LA NACION