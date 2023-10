escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación para que cada uno de sus usuarios cuente parte de su vida diaria, alguna curiosidad o pormenores de su profesión. Una de las que mejores aprovecha el espacio que le da TikTok es Natalie Magee, una azafata de una importante aerolínea norteamericana, quien muestra a sus más de 1 millón de seguidores los pro y los contra de su labor arriba de un avión. En uno de sus posteos más virales, hizo una recuento de todas las cosas que le molestan que hagan los pasajeros mientras la aeronave está en viaje.

Tomar un vuelo, ya sea por trabajo o por vacaciones, es una de las mejores sensaciones que puede tener una persona. Trasladarse miles de kilómetros en tan solo algunas horas, nos permite conocer diferentes rincones del mundo.

Sin embargo, durante este tiempo hay algunos pasajeros que no se comportan de la mejor manera, o bien, no se limitan a respetar las normas de convivencia que se establecen antes de emprender el viaje. Para denunciar esto, Natalie Magee, de Colorado, Estados Unidos, compartió una serie de acciones que le molesta que hagan los pasajeros durante el viaje.

Una azafata reveló cuáles son los hábitos que detestan todos en el avión Unplush

“Hay tantas cosas que me molestan, como cuando la gente no cierra la puerta del baño o deja el baño hecho un desastre”, introdujo la azafata a través de un video de TikTok y luego agregó: “También cuando puedes escuchar cómo funciona la cadena, pero no el lavabo, así que sabes que no lavaron sus manos”.

Otro dato curioso, pero que alguna gente acostumbra a hacerlo, es dirigirse al avión del baño sin calzados puestos, como si se tratara del living de su hogar.

Este es otro de los desencadenantes de la tripulación de la aeronave; sin embargo, deben contener su furia porque en realidad no está prohibido, en cambio, resulta molesto para el resto de personas que comparte ese espacio durante las horas de viaje. “Nos encantaría que la gente tratara el espacio como su hogar y fuera ordenada y respetuosa”, explicó.

Otra de las costumbres, pero que cada vez tiene menos adeptos, es el de fumar o vapear en el baño cuando es una acción que está terminantemente prohibido y es informado por las azafatas antes de comenzar el vuelo.

No obstante, hay muchas personas que no aguantan las horas necesarias para fumar un cigarrillo y algunos violan esta norma a pesar de las advertencias y los carteles. Natalie calificó a los fumadores astutos de “canoas imbéciles” y agregó que: “Vas a arruinar el día de mucha gente porque fuiste egoísta”. En uno de los videos que compartió explicó que gracias a un fumador en el baño se encendieron las alarmas de la aeronave, pero para suerte de todos no pasó a mayores.

El video tuvo miles de reproducciones en la red social y muchos usuarios se adhirieron a los comentarios de la azafata porque es una cuestión de respeto y normas de convivencia que muchos no le dan importante.

En la caja de comentarios hubo críticas. “No puedo creer que la gente haga algo de esto”, “Todo lo que está en la lista es básicamente sentido común y cortesía común. Como sociedad, ¿nos hemos desviado hasta ahora? Simplemente increíble”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe mencionar que a lo largo de su feed de red social, la azafata muestra muchas otras facetas, problemáticas y beneficios de su labor que la condujo a conocer distintos puntos del planeta.

