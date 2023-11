escuchar

Una pareja estaba de luna de miel en Hawái, cuando se cruzó con un amigo que compartió en TikTok el momento del encuentro. Lo que parecía ser una linda sorpresa, derivó en una serie de ataques en la plataforma de videos. Algunos lo calificaron como “la peor persona” por arruinar el viaje de los recién casados, hasta que se supo la verdad.

El joven, identificado como Austin Lenz en TikTok y que publica con la cuenta @itslordlenz, se ganó el desprecio de los usuarios de la red social, con un video en el que dejó ver su aparición en la luna de miel de unos amigos cercanos. El clip, del pasado 23 de octubre, suma más de dos millones de vistas al momento y miles de comentarios, la mayoría en contra de lo que hizo.

Lenz publicó el clip con la descripción. “¿Pensaron que se podrían escapar de mí?”, mientras que en las imágenes, se lee: “POV sorprendiste a tus mejores amigos en su luna de miel”. Durante la grabación se observa a una pareja que camina con sus compras, cuando se acerca el joven y grita: “¿Escuché que hay algunas personas en su luna de miel?”, captando la atención de los nuevos esposos, quienes se detienen y que no pueden ocultar su sorpresa.

La reacción de la mujer fue de emoción, dado que corrió para saludar a su amigo mientras pronunciaba: “¡Dios mío!”. La recién casada lo saludó felizmente, dándole un abrazo, mientras su esposo primero se apartó incrédulo, para luego unirse al saludo. Lo que Lenz no se esperaba era la respuesta negativa que tendría con su sorpresa.

“Es literalmente la peor persona de todos los tiempos”; “¿Cómo puedo hacer que su luna de miel se centre en mí?”; “¿Sorprendida o arruinada...?”; “No, estaría tan enojada”; “Bueno, la luna de miel terminó en ese momento”; “Es su luna de miel. ¿Déjalos solos?; “¿Por qué estás en su luna de miel? Estaría muy enojado”; “No estoy segura de qué parte de ‘su luna de miel’ no entendiste”, fueron algunos de los comentarios en contra. En contraste, otros usuarios, aunque en menor medida, defendieron al chico, al argumentar que la pareja se veía muy feliz de encontrarlo.

El joven se defiende: “No dormí con ellos en su habitación”

Luego de publicar el video y recibir tantas críticas, el joven decidió defenderse en otro clip, en el que detalló cómo sucedieron las cosas y dio las razones por las que visitó a la pareja en su viaje de recién casados: “¡Hola, soy yo, el villano! Pero en realidad solo estoy aquí para agregar contexto. Mis padres viven en Hawái, en la isla en la que estaban de luna de miel (mis amigos)”.

Lenz explicó en el clip que se suponía que él estaría en Nueva York, pero de último momento fue a visitar a su papá y se encontró con sus amigos. “Les compré unas flores típicas hawaianas y se las llevé. Les di una sorpresa, como observaron en el clip, y pasamos entre 30 y 45 minutos juntos. El último día, los pasé a buscar por su hotel en auto para llevarlos al aeropuerto y ahorrarles el viaje en transporte privado, con un costo de 200 dólares”.

El usuario de TikTok también aseguró que, en una parte de la estadía en la isla, sus amigos pidieron prestado el coche de su papá para recorrer la zona. “No, no dormí con ellos en su habitación. No, no me colé en la luna de miel todo el tiempo, como todo el mundo pensó”. Al respecto de ser nombrada “la peor persona”, comentó que le parecía algo dramático. Gracias a la aclaración, Lenz recibió muchos mensajes de apoyo, en los que los usuarios de la red social ahora lo califican como “un gran amigo”.