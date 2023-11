escuchar

A fin de año, como sucede en la mayoría de las carreras universitarias, los alumnos preparan, día y noche, los apuntes para rendir parciales y finales que pueden darle la oportunidad de pasar al siguiente año o, en el peor de los casos, deberán recursar la materia. Con este objetivo y la presión que conlleva, los nervios empiezan a aflorar y es por eso que cada persona adopta un método diferente a la hora de sentarse a estudiar.

Con el paso del tiempo, la tecnología logró ganar un lugar importante al convertirse en el soporte principal para el estudio y así fue sustituyendo el clásico el mar de hojas de resúmenes tiradas sobre el escritorio.

En las últimas horas, una joven oriunda de la ciudad de Calahorra, España, ubicada a 300 kilómetros de Madrid, decidió sostenerse emocionalmente junto a su perra, mientras recitaba varias frases en inglés con el objetivo de poder dar bien el examen llamado “B2″, el cual consta de cuatro pruebas que servirán para calificar la parte escrita y oral del idioma.

A escondidas de su familia, esta chica, de la cual se desconoce la identidad, comenzó a memorizar frases y oraciones en inglés, mientras, su perra llamada Nala la observaba sentada sobre la mesa y movía sus patas para darle un tinte cómico al video, circuló en TikTok tras ser publicado por el usuario @rojaasss. “Mi perra va a sacarse el B2 si mi hermana no aprende a estudiar inglés de otra manera”, bromeó la tiktoker en un video que rápidamente se convirtió en viral, al mostrar esta particularidad que expone la simbiosis que existe entre el reino animal y los humanos.

Por otra parte, quien se encargó de filmar esta escena, explicó que su familiar le dedicó varias horas a incorporar conceptos de cara a un examen que le dará una validación especial para ser profesora. “Ya no sabe cómo escaparse”, sostuvo la usuaria al referirse a la actitud que adoptó Nala, su perra, quien la acompañó en las penumbras de la habitación.

Al publicarse este video en el feed de la tiktoker, sus seguidores no dudaron en darle like al posteo, al punto que alcanzó 230 mil gestos positivos y, a su vez, opinaron mediante algunos comentarios que catapultaron el contenido en la plataforma digital para que trascienda y sea uno de los más vistos.

Mostró el particular método para estudiar inglés en TikTok y sorprendió a todos TikTok (@rojaasss)

“Mi gata me está ayudando para estudiar integración social”; “La perra del video sabe más inglés que yo”; “Mi gata es psicóloga y luego la volví bartender porque todo debía estar equilibrado”; “Es una de las mejores formas de estudiar”; “El perro a punto de decirle: aquí tú me hablas en español, ningún ‘hello’”; “Ya quisiera poder estudiar así, pero me distraigo mucho” y “Yo preparando a mi perro para cuando nos mudemos de país”, fueron algunas de las frases más destacadas de los comentarios que se hicieron bajo este video, que causó mucha ternura entre los usuarios.

