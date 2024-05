Evangelina Salazar fue a ver a Julieta Ortega a Sex y salió en shock: “Es una barbaridad”

Escuchar

Algo incómoda, por momentos con los ojos tapados y muy orgullosa de su hija: Evangelina Salazar se aventuró a ir a ver a Julieta Ortega a Sex, la obra erótica que la actriz protagoniza, y entre risas nerviosas y algo de vergüenza contó luego del show cómo vivió -y superó- la experiencia. Además, fue tajante cuando le preguntaron por la ausencia de Ramón “Palito” Ortega: “ No estamos interesadas para nada en que venga ”, confesó con una sonrisa.

“Evangelina venció sus propios prejuicios. Para ella fue un desafío no solo acompañar a su hija en un proyecto importante, sino también por decir ´mis propios tabúes los puedo vencer y voy a ver este tipo de espectáculo’”, presentó este viernes Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, la nota con Salazar y Ortega.

“¿Qué te pareció el show?”, fue lo primero que quiso saber el cronista del envío de eltrece. Lejos de tomar una actitud impostada, Salazar se sinceró por completo. “Mirá, me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar”, disparó. Desde atrás, Julieta lanzó una carcajada. “ Era mucho. Nunca vi nada, ni chiquitito, de estas cosas. Ni parecido. Nada ”, siguió, sin poder parar de reírse de los nervios. Incluso, se tapó la cara con el brazo del periodista.

Luego, compartió su primera crítica, y fue positiva. “Realmente me encantó. Me fui acostumbrando de a poquito, porque al principio hacía así”, confesó, y con las manos se tapó los ojos. “ Me encantó. Me encantó el mensaje final también. Es una cosa extraordinaria. Ver esas mujeres voluminosas, talentosas. Es una barbaridad ”, continuó.

Una experiencia disruptiva

Evangelina Salazar fue a ver a su hija Julieta Ortega en la obra Sex y, pese a admitir que le costó sentirse cómoda en un principio, luego se mostró animada y divertida Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz compartió la experiencia con un grupo de amigas que la convenció de ir a ver la provocativa puesta dirigida por José María Muscari Gerardo Viercovich - LA NACION

Evangelina, orgullosa del trabajo de su hija sobre el escenario, posó junto a ella para las cámaras Gerardo Viercovich - LA NACION

Ver a un hijo en una obra erótica no es una experiencia común. Por eso, Salazar demoró un poco en ir al teatro para ver la actuación de su hija en la performance de José María Muscari. “Yo al principio la quise convencer y ella no quería saber nada”, contó la actriz. “Después la convencieron sus amigas”, agregó. En ese momento, Salazar interrumpió con una acotación que volvió a hacer reír a todos: “ Fue más de lo que yo creía. Me lo vendieron un poco más suave. Pero me encantó ”.

“¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste de Juli?”, indagó el cronista. “¿Lo que vi de Juli? Bueno, vos sabés. Se mostró mucho ”, reconoció, aunque de inmediato le bajó el tono a la participación de su hija en comparación con el resto de los integrantes del elenco: “Pero después de lo que vi con todos los demás…”, dijo. “Claro, al lado de lo de los demás lo mío no es nada. Pasa totalmente desapercibido”, completó Ortega la idea.

El cronista aprovechó la intervención de Ortega para consultarle qué le provocó hacer la obra frente a su mamá. “Por eso no quería que venga. Si bien vienen un montón de mujeres de su generación, me parecía que era fuerte”, se sinceró, y recordó que Diego Ramos, otro de los protagonistas del show, contó que no quería a su mamá entre el público. “ A veces es fuerte ver a tu hijo o a tu hija en esa situación ”.

El saludo de Julieta a su mamá Gerardo Viercovich - LA NACION

Julieta, en uno de sus cuadros en Sex, la obra de José María Muscari Gerardo Viercovich - LA NACION

Evangelina Salazar posó luego del show con su hija y con Diego Ramos Gerardo Viercovich - LA NACION

Evangelina se llevó una gran ovación cuando terminó el show Gerardo Viercovich - LA NACION

Ortega, quien tiene una trayectoria importante en cine y televisión, aceptó el desafío de hacer algo distinto con Sex, y habló al respecto durante la charla. “A mí el espectáculo me encanta y ella lo sabe. Yo estoy feliz haciéndolo, me divierto mucho”, explicó. Evangelina, al lado de su hija, asintió con orgullo ante cada una de las palabras de la actriz. “Más que nunca”, ratificó, con seguridad.

Por último, el cronista quiso saber si Palito, en algún momento, también se va a sentar entre el público para ver el show de su hija. “No, no, no”, dijeron las dos mujeres del clan Ortega al unísono. “Capaz que hoy vos lo convencés”, insistió el periodista, con la mirada puesta en Evangelina. “No. No queremos. No queremos”, siguió Ortega. “ No estamos interesadas para nada por que venga ”.

Por último, Salazar aceptó el desafío de decir unas palabras para vender el espectáculo y convocar así a quienes todavía no fueron. “Bueno, empieza muy fuerte, después sigue más fuerte pero ya te vas acostumbrando. Y además ves el talento de las chicas y de los chicos. Y de Diego. No digo de mi hija porque no quiero parecer… Bueno, ¡están todos estupendos! ”, cerró.

LA NACION