Son abuelos, viven en la cárcel de Pablo Escobar y aseguran que hay fantasmas en el lugar

Esta prisión, que fue construida por el narcotraficante Pablo Escobar, se convirtió en el Hogar San Benito Abad para abuelos, quienes manifestaron presencias paranormales.

Hace más de tres décadas, el 19 de junio de 1991, el histórico líder del cartel Medellín se entregó a las autoridades y construyó su propia cárcel en la cual pagaría condena. Sin embargo, “La Catedral” se convirtió en un espacio muy lujoso y poco parecido a una prisión.

Pablo Escobar se entregó en 1991

El 21 de julio de 1992, tras 405 días detenido, Escobar se fugó junto a nueve de sus lugartenientes, entre los que estaba ‘Popeye’. Muchas personas se acercaron a este predio abandonado para buscar “tesoros”, pero nunca hallaron nada.

En 2007, fue tomado por cuatro monjes benedictinos, quienes decidieron reconstruir partes del lugar y convertirlo en un hogar para niños de bajos recursos; hacia 2012 se convirtió en un hogar de ancianos.

La Catedral fue una prisión construida por el narcotraficante para cumplir su condena (Foto: EL TIEMPO)

Hasta este lugar llegó el equipo periodístico de Telemundo y habló con las personas que habitan allí: “La antigua prisión de Pablo Escobar en Colombia, conocida como La Catedral, se convirtió en un lugar para ancianos sin recursos, pero varios residentes aseguran que hay supuestas almas en pena”.

“Me atrevo a decir que en Colombia, el lugar en el que hubo más mal en toda su historia es este”, afirmó Elkin Vélez, director del Hogar San Benito Abad, donde hay más adultos mayores de los que pueden cuidar.

En diálogo con las personas que habitan en este lugar construido por Pablo Escobar, se aseguró que hay presencias paranormales. “Más de una vez me han tocado la puerta y no hay nadie, pero como yo no creo en esas cosas no pasa nada”, le relató una mujer a Telemundo.

Sobre los ruidos y presencias, el padre Elkin Ramiro Vélez dijo a EL TIEMPO que no siente temor y en su corazón, según dice, además del amor de Dios, lo acompaña el de su madre, Teresita, a quien mencionó constantemente en una entrevista previa.

En ese lugar también hay imágenes y datos de la cruda violencia que se vivió por cuenta del cartel de Medellín. Con ello, el sacerdote espera que los turistas miren de frente el horror que generó el capo y puedan ver la otra cara del relato, diferente a la que cuentan los guías y a aquellos que buscan enaltecer al narcotraficante.

“Cuando entren los turistas, solo les va a interesar la sala donde hay cosas de Pablo Escobar, por eso estoy pegando los afiches sobre los hechos atroces que cometió. Yo sé que no se van a convencer todos, pero al menos va a haber una enseñanza de que las cosas no son como las pintan”, dijo Elkin Ramiro Vélez.

El Tiempo (Colombia)