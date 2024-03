Escuchar

Los test visuales se convirtieron en uno de los entretenimientos favoritos para los usuarios de las redes sociales, en los que a través de una simple elección pueden descubrir un atributo de su personalidad. El procedimiento suele ser muy sencillo: elegir una de las imágenes que se ofertan o identificar qué objeto se ve a primera vista, para después acudir a las soluciones y leer el resultado.

En esta ocasión, se trató de una imagen en tonos rosados y blancos que ocultó un perro y un gato en su interior. A través de este test visual, que causó furor entre los usuarios de las redes sociales, el espectador deberá revelar cuál es el animal que identificó a primera vista y el resultado develará si es bondadoso o no. Cabe destacar que estos acertijos carecen de validez científica.

Elegí un animal y descubrí si sos bondadoso o no MDZ

Si tu vista se fijó primero en el perro

Si el primer animal que viste al observar la imagen fue el perro, el resultado de este test señaló que sos una persona que sobresale por su fidelidad, su honestidad y su decencia. En tu día a día, destaca tu creatividad, tu inteligencia y que sos extremadamente perseverante.

En tanto, no bajás los brazos a la primera y, cuando te caes, tratas de levantarte con más fuerza, con el objetivo de lograr tus metas. Sos de las personas que prefieren ir despacio, pero de manera segura. Para finalizar, el resultado del test visual para vos, que elegiste el perro, arrojó que te gusta estar en pareja y que crees en las relaciones románticas, de esas idílicas para toda la vida.

Si tu vista se fijó primero en el gato

Si tu preferencia a primera vista se posicionó en el gato, significaría que sos una persona muy bondadosa y no importa de con quién se trate, ya que mostrás esta característica de tu personalidad a todo aquel que se cruce en tu camino. También destacas por tu amabilidad y tu generosidad.

Por otra parte, no sos una persona rencorosa y te es fácil perdonar muy rápido. Así, preferís mantenerte al margen de los conflictos y no estar cerca de la gente negativa. También odias discutir y, si llegas a hacerlo, es porque no tenés otra salida. En tanto, tu familia ocupa un lugar inmenso en tu corazón.

¿Un árbol o un puño? La primera imagen que veas revelará otra característica de tu personalidad

En este test visual, el espectador deberá identificar si visualiza a primera vista el puño de una mano o un árbol. Así, el acertijo revelará si sos sociable o no.

Este test visual revelará si sos sociable o no MDZ

Si elegiste el puño

Si viste el puño en primer lugar, significaría que sos una persona que va hacia adelante sin importar las consecuencias y que está en constante movimiento. Acerca de tu sociabilidad, preferís mantener lejos a la gente hipócrita y falsa, ya que sos generoso y bondadoso con todo el que se cruce en tu vida. Aunque, por otro lado, te sería más difícil decir que no a ciertas cosas y sos capaz de sacrificar tu felicidad por tus seres queridos.

Si elegiste el árbol

Por otro lado, si tu vista se fijó primero en el árbol, este test revelaría que sos una persona que destaca entre la multitud, vivís tu vida en el día a día y huís de los lugares en los que te sentís estancado. Además, sos creativo y coherente, extrovertido y te encanta conocer gente nueva y hacer más amigos.

LA NACION