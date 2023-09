escuchar

Addisyon Lumpkin, una niña de 11 años de edad que vive en el la ciudad estadounidense de Jonesboro, en Arkansas, llama la atención de la opinión pública y de su propia familia por el hecho de que, a causa de una extraña enfermedad, y a pesar de su corta edad, ya mide casi dos metros de altura.

La niña viene experimentando un crecimiento rápido y excepcional desde su nacimiento y actualmente mide 1,82 metros, una altura que sobrepasa en mucho el promedio de las menores de su edad. Ya desde su nacimiento, la pequeña exhibió una medida sorprendente. “Addisyon nació con 23 pulgadas (58 centímetros) de largo y pesaba poco más de 10 libras y medio (4,5 kilos)”, contó Emily Lumpkin, madre de la menor, a la señal estadounidense K8News.

Cuando la niña tenía tres años, los médicos que la trataron diagnosticaron que tenía el síndrome de Weaver-Smith, una dolencia genética que provoca que las personas, durante su infancia, padezcan un crecimiento desmesurado de sus huesos.

A los 7 años, Addisyon comenzó a notar su propia condición y preguntó a su entorno por qué no era igual a los niños que la rodeaban. “Ella me dijo: ‘Mami, ¿Por qué no puedo correr como los demás niños? ¿Por qué no puedo hacer esto y aquello como los demás niños? ¿Por qué soy más alta que los otros niños’”, contó la madre de la pequeña al mencionado canal televisivo.

Addisyon junto a su mamá, Emily, que contó detalles sobre la vida de su hija con el síndrome Weaver-Smith Captura K8 News

La enfermedad que transita Addisyon es considerada extremadamente rara y solamente hay 50 personas diagnosticadas con ella en todo el mundo. En este momento, la niña presenta dificultades para escribir y para mantener el equilibro.

Además, como efecto que va más allá de lo físico, la niña tiene una verdadera lucha para conseguir ropa y calzado que se adapten a su talla, y debe cambiar su vestuario cuatro veces al año debido a la velocidad de su crecimiento. Esto provoca el doble inconveniente para sus padres, que consiste, primero, en conseguir indumentaria para su tamaño y, segundo, en el gasto de dinero que implica la permanente renovación del vestuario.

La niña, además, sufre la crueldad de algunos de sus compañeros de colegio que, lamentablemente, no dudan en hacerle bullying. “Cuando sabés que no sos exactamente igual a los demás, ya es bastante difícil la convivencia, pero cuando no tenés personas que te acepten tal como sos, eso se vuelve muy difícil”, dijo Emily, la mamá de la pequeña.

Addisyon Lumpkin contó que en la escuela sufre bullying captura k8 news

El síndrome de Weaver-Smith

La familia de Addisyon decidió difundir el caso de la niña para que la población tome conciencia sobre las personas que padecen este raro síndrome, y amplíen su comprensión hacia ellas, al entender que el síndrome de Weaver-Smith afecta la vida cotidiana de quienes la sufren.

La mala noticia es que, hasta el día de hoy, este síndrome no tiene cura. El tratamiento consiste básicamente en manejar los síntomas de los pacientes para mejorar su calidad de vida todo lo que sea posible, con apoyo médico y terapéutico.

De acuerdo con el medio mexicano Telediario, el síndrome de Weaver-Smith es causado por mutaciones en el gen EZH2, lo que regula el crecimiento y el desarrollo celular. Además, los afectados pueden enfrentar a retrasos en el desarrollo cognitivo y del habla.

Con sus 215,16 centímetros de altura, Rumeysa Gelgi, que padece el síndrome de Weaver-Smith fue coronada oficialmente por Guinness World Records como la mujer más alta del mundo

En 2021, Rumeysa Gelgi, una joven turca que entonces tenía 24 años y que padece este síndrome, fue declarada por el libro Guinness de los récords como la mujer más alta del mundo. Ella mide 2,15 metros y, a pesar de sentirse orgullosa por esta marca, su padecimiento la lleva a sufrir diversos trastornos en su vida cotidiana, como tener que trasladarse en silla de ruedas. “El síndrome afecta mi movilidad, mi salud y mi apariencia. Básicamente todos los aspectos de mi vida”, dijo entonces la mujer a la BBC.

