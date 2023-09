escuchar

Flor Vigna atraviesa un gran momento en lo que al trabajo respecta. Regresó a la pista del Bailando 2023 (América TV) en busca del tricampeonato y sigue desarrollándose como cantante solista. Justamente, acaba de estrenar el videoclip de su nuevo tema “La Verdad”, junto a Agustín Casanova y DJ Alex, y en sus redes sociales compartió parte del backstage. Pero durante la grabación no fue todo “color de rosas” puesto que la bailarina protagonizó un accidente de vestuario que obligó al equipo a ingeniárselas con lo que tenían para solucionarlo lo más rápido posible y no interferir con los tiempos ya pautados.

En varias oportunidades la cantante llamó la atención por sus elecciones de vestuario y no precisamente en un tono positivo. Hace un par de semanas fue fuertemente criticada por el polémico look total denim que utilizó para la foto del Bailando 2023, el cual para Yanina Latorre fue “un horror”. ¿Qué se puso? Un pantalón de jean con recortes que transformó en un top de un solo hombro, unos shorts de la misma tela y unas botas de taco aguja, con parches también de jean. Pero ahora, Vigna volvió a dar que hablar no por lo que vistió, sino más bien por el accidente que sufrió con su pollera mientras grababa su último proyecto.

A Flor Vigna se le rasgó el vestido en plena grabación de su videoclip

Uno de los vestuarios que lució Vigna para el videoclip de “La Verdad” era un vestido strapless corto de latex negro. Se trata de una tela muy sensible que si bien es resistente puede romperse fácilmente, tal y como le pasó recientemente a María Eugenia ‘La China’ Suárez con una calza de la misma tela que se reventó y terminó con un inmenso agujero.

Ahora a quien le tocó fue a Vigna y en el momento más inoportuno. “Se me rompió en plena grabación”, comentó la bicampeona del Bailando en un video que compartió en Instagram. Se abrieron dos costuras del vestido que tenía puesto, una de cada lado y el equipo tuvo que amañárselas para reparar el daño con cinta aisladora negra y así disimular la rotura, ya que cambiar el outfit no era opción.

Finalmente, la filmación se completó y si bien el vestido terminó con dos parches, uno a cada lado de la pierna, se trató de un detalle menor que pasó inadvertido. El videoclip que grabó con DJ Alex y Agustina Casanova ya superó el medio millón de reproducciones en YouTube.

La filosa opinión de Sabrina Rojas sobre la relación de Flor Vigna con su ex, Luciano Castro: “Falta un montón”

Así como Flor Vigna disfruta de su éxito profesional, también vive un gran momento personal junto a su pareja, Luciano Castro, de quien se muestra muy enamorada. Sin embargo, hace un par de semanas, antes de que debutara en el Bailando 2023, y cantara en la apertura, quien opinó sobre ella fue justamente Sabrina Rojas, exmujer del actor, quien hizo un filoso comentario que no pasó inadvertido.

“Soy la ex de su actual”, dijo con firmeza Sabrina Rojas en El Debate Bailando (América TV), luego de que Vigna hablara con el programa. Sin embargo, la actriz recibió un comentario de Denise Dumas que no pareció gustarle: “Sos la madre de sus hijastros”. Al instante, Rojas salió al cruce y exclamó: “No. Falta un montón para su título de madrastra. Es la novia de mi ex, eso es. Bueno, la pareja”.