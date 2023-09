escuchar

La charla entre Migue Granados y Lionel Messi para Soñé que volaba (Olga) dio la vuelta al mundo: tuvo 7 millones de reproducciones en YouTube, y más de uno opinó al respecto, incluido Nasser Al-Khelaifi, el presidente del París-Saint Germain, exclub de Leo. Un Messi relajado y distendido abrió las puertas de su casa y se animó a hablar de todo, desde sus deseos de volver a ser padre o su nueva vida en Miami, hasta su futuro en la selección argentina y su difícil etapa en París. Quien le dio el visto bueno a la entrevista fue, nada más y nada menos, que Antonela Roccuzzo, que si bien no apareció físicamente, sí fue mencionada en varios momentos de la charla. El conductor incluso reveló la inesperada actitud que tuvo la rosarina con él, que lo dejó sin palabras.

Momentos antes de que emitieran la entrevista, en el pase con Sería increíble (Olga), el conductor de Soñé que volaba reveló que, tras grabar la entrevista, Antonela Roccuzzo tuvo una actitud que no solo le dio alegría, sino que también “le dio miedo”. ¿Qué hizo la rosarina? Lo empezó a seguir en Instagram, lo cual, si bien lo sorprendió, también lo atemorizó un poco, “porque es como que yo (me tomo) una Andina y si hay algo que no tengo es códigos”, sostuvo Granados.

Durante la entrevista con Migue Granados, Messi habló de su familia, su futuro en la selección y su nueva vida en Miami Captura

Efectivamente, la madre de Thiago, Mateo y Ciro sumó a su lista de “seguidos” de Instagram al conductor de La Cruda (Spotify) y, a su vez, entre las 37.1 millones de cuentas que la siguen, está la de Migue Granados.

Pero, este no fue el único gesto que demostró la aprobación de Antonela al trabajo del comunicador. Cuando este compartió en las redes sociales el video del adelanto de la entrevista con Leo, con el “¿Charlamos un ratito, bebé?”, y el beso en el cuello a Messi, ella contestó la publicación con emojis de varias caritas llorando de risa, dándole el visto bueno. Incluso, su comentario tuvo 53.700, me gusta.

Tras la entrevista a Leo, Antonela Roccuzzo comenzó a seguir en Instagram a Migue Granados Instagram @antonelaroccuzzo

“¿Antonela es buena madre?”: la pregunta con la que Lionel Messi se desarmó

Lo cierto es que si bien Antonela no apareció físicamente en la entrevista, Lionel Messi la mencionó en reiteradas oportunidades. Incluso hubo una pregunta sobre ella que desarmó completamente al campeón del mundo. “¿Antonela es buena madre?”, indagó Migue Granados y Leo no dudó ni un segundo en responder: “Sí”. Con una cara que demostró total admiración, el 10 expresó: “La verdad que ella pasa las 24 horas con ellos. Nosotros estamos afuera mucho tiempo, viajes, partidos, selección, pretemporada. A veces nos vamos un mes, un mes y medio, dos meses y ella está todo el día”. Incluso, en la misma línea se sinceró y dijo: “Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo”.

Asimismo, durante la entrevista, el delantero de Inter Miami deslizó la posibilidad de agrandar la familia. Si bien él y Antonela ya tienen a Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5), cuando Granados le preguntó si había “cerrado la fábrica” él le dijo que no sabía. “No estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena”, aseguró Leo y dejó abierta la puerta a que él y su esposa se conviertan en padres por cuarta vez.