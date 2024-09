Tiene 60 años, se graduó de la universidad y conmovió en redes: “Desde los 9 años lo soñaba”

Escuchar

Valentina Pérez Burgos, modelo y reina de belleza, compartió un fragmento del emotivo discurso de graduación de una mujer de 60 años que culminó sus estudios en la Universidad EAFIT. “De mi Universidad se acaba de graduar una persona de 60 años y tú todavía crees que es tarde para cumplir tus sueños”, escribió la joven al compartir el video en TikTok.

Las imágenes publicadas mostraron una corta parte de las palabras de la recién graduada ante todo el auditorio. “Hace siete años recordé que desde los nueve años soñaba con ser psicóloga”, inició la mujer sobre la aspiración que tenía. “Desde joven pensé que quería dejar este mundo mejor de lo que lo encontré y que la educación era lo único que me proporcionaría esta libertad”, continuó la profesional.

Una graduada de 60 años se volvió viral en redes sociales tras emitir un discurso sobre la importancia de cumplir los sueños Pexels

Después, mencionó que el camino no había sido fácil y fue una lucha constante contra las ideas preconcebidas sobre obtener un título universitario a su edad. “No importa la edad. Empecé a estudiar con la convicción de que era el momento de dedicarme a mí misma, así que terminé el bachillerato en el 2009 y me gané la beca a mejor bachiller”, finalizó la mujer. De inmediato, el auditorio estalló en fuertes aplausos ante la historia de resiliencia y dedicación de la señora que se graduó de psicologa en la Universidad EAFIT.

La sección de comentarios se llenó de elogios hacia la graduada. Muchas personas compartieron relatos similares y recordaron a familiares que también concluyeron sus estudios muchos años después. “Astrid es un ejemplo a seguir”; “Es la señal que necesitaba”; “Qué bueno, me siento feliz porque terminé mi bachillerato a los 45 y estoy estudiando también”; “Recuerdo mucho a mi madre cuando estaba en la universidad, yo aún era un niño y ella salió adelante con su carrera” y “Yo a los 33 años ya sé qué quiero estudiar, lo voy a hacer sin importar nada”, fueron algunas de las reacciones.

El conmovedor video obtuvo casi 100 mil reproducciones y acumuló más de 16 mil ‘Me Gusta’ en la red social TikTok. A pesar de que la sociedad estableció ciertas edades para culminar los grandes hitos de la vida, como el colegio y la universidad, las personas aseguran que nunca es tarde para cumplir metas. La novelista, poetisa y escritora británica Mary Ann Evans, mejor conocida por su seudónimo George Eliot, una vez dijo: “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podría haber sido”.

Autor: Sofía Arias Martínez

El Tiempo (Colombia)