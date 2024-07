Tiene 90 años, le reveló a su nieta las razones por las que vale la pena vivir y emocionó a todos

Escuchar

Cada día, las redes sociales se llenan de una variedad de contenidos, entre los cuales se destacan situaciones sorprendentes que algunas personas eligen compartir públicamente. Estos eventos inusuales, a menudo generan un gran revuelo y captan la atención de un amplio público. Son principalmente las historias de vida y superación personal las que conmueven a los usuarios, que buscan la experiencia de las personas más longevas como fuente de consejos. Estos relatos ofrecen lecciones valiosas y una visión enriquecedora.

En esta oportunidad, se volvió viral la conmovedora historia de un anciano que compartió con su nieta sus razones para vivir, tocando el corazón de muchos usuarios y provocando una ola de emociones.

Todo esto se dio gracias a la usuaria de TikTok @julzydelorenzo, quien compartió la conversación que mantuvo con su abuelo de 90 años, en la que él detalla las razones para seguir viviendo con intensidad. Esta conmovedora charla generó gran emoción en muchos usuarios, destacando la sabiduría y el amor por la vida del hombre mayor de edad. “Les daré a mis nietos lo que mi abuelo me ha dado” y “La sabiduría en estado puro”, escribió la joven en la descripción del video.

Sus razones para vivir

Según él, la edad no es una excusa para dejar de tener curiosidades e inquietudes. De hecho, el primer elemento que enumera en su extensa lista son los libros, una fuente de conocimiento inabarcable. En esa misma línea, mencionó la música, los atardeceres, la lluvia, las flores, los árboles, los nietos y el desarrollo de uno mismo, agrupándolos como “cosas interesantes” para seguir adelante en la vida. Además, dejó en claro su postura de que las cosas que aún no conoce son parte de lo que motiva a seguir adelante todos los días.

Desde ver el atardecer hasta la lluvia, las cosas que el hombre destacó como motivo para vivir

“Las cosas interesantes que no he descubierto significa que es falta mía de condiciones, de sensibilidad, de curiosidad, de lo que sea. Entonces, las tengo que desarrollar”, detalló, dejando en claro que aún siente mucho entusiasmo por lo que está por venir, y que ese sentimiento no es una cuestión de edad, sino que siempre hay que buscarlo. A lo largo de todo el clip se puede ver a la joven visiblemente conmovida por las palabras de su abuelo, lo que deja en evidencia la especial relación que mantienen.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido en la red social y generó gran impacto entre los usuarios, teniendo en cuenta que ya suma más de 40.000 reproducciones, 5.400 ‘Me Gusta’ y más de 100 comentarios, la mayoría de ellos elogiando la mentalidad del anciano.

“Vaya tesoro de abuelo tenés. Enhorabuena. Aprovéchalo todo lo que puedas”; “Ojalá tener un abuelo así, cuídalo mucho. Tiene toda la razón del mundo”; “Qué maravilla envejecer con esa mentalidad y esa actitud tan bonita. Qué suerte tener un abuelo así” y “Tenés un abuelo muy inteligente y me sorprendió la manera en que se expresa, cuídalo mucho”, fueron algunos de los mensajes que recibió la joven.

LA NACION