escuchar

El golf es un deporte que se practica al aire libre y, por ende, los animales también son protagonistas de las historias que suceden en estos campos enormes donde la pelota vuela por el aire y debe entrar en un hoyo. En esta ocasión, un hombre se vio sorprendido por una hiena quien le siguió sus pasos y se transformó en una compañía de lujo en medio de una jornada que tuvo lugar en Sudáfrica.

Según muestra el registro fílmico publicado en el canal de Youtube llamado @Videlo, este mamífero carnívoro comenzó a acompañar al deportista durante 250 metros mientras caminaba con sus herramientas en un carrito. Con una gorra azul y su chomba color blanca, el instructor llamado Neil Whyte se vio sorprendido por la actitud del animal y comenzó a filmar el momento mientras caminaba por los senderos del campo.

“Este entusiasta de la vida salvaje lleva más de dos décadas guiando a los visitantes de una reserva privada, por lo que no se asustó en absoluto cuando vio al curioso animal detrás de él”, relató el video que empezó a circular por las redes sociales y llamó la atención de los followers por la simbiosis que generó con la hiena, un animal que suele tener su hábitat en este tipo de escenarios.

Neil Whyte, quien se encuentra acostumbrado a vivir este tipo de situaciones de estar en contacto con animales debido a su profesión, indicó que lejos de verse en peligro, él disfrutó de esta experiencia: “Los que no me conocen a mí, ni a los animales, pensaron que era una situación peligrosa, cuando en realidad no lo era en absoluto. Me pareció muy entretenido y divertido”, aseguró este hombre que grabó este curioso momento en el campo de golf de Skukuza en Sudáfrica.

En esa misma línea, el instructor continuó con su relato de cómo fue toparse con este animal que se transformó en un ayudante durante todo su recorrido: “Cada vez que empezaba a alejarme, se daba vuelta y me seguía. Cuando giraba para mirarle, se ponía nervioso y se alejaba un poco para volver a seguirme cuando me alejaba”, explicó el hombre, quien dedica su día a enseñar este deporte que suele ser bastante incómodo para comenzar, pero que luego, mediante la práctica, sirve hasta como un método para liberar energías.

Un golfista mostró el momento en el cual una hiena se acercó a su zona y lo acompañó durante el trayecto Youtube (@videlo)

Este contenido, que registró escenas particulares de una relación inimaginable entre una hiena y un humano, empezó a trascender en diversas plataformas digitales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. A raíz de esta escalada en visualizaciones, likes y comentarios, los usuarios tomaron nota de este acontecimiento entre el instructor del golf y el animal en cuestión para brindar su opinión de los hechos que conmovieron a propios y extraños.

Con una sonrisa en todo el recorrido, la cual quedó grabada en su video, Whyte dejó sentado que está acostumbrado a vivir estos momentos en un lugar del mundo donde predominan los campos de golf, como así también estos animales caratulados salvajes, pero que también guardan su costado más social para acompañar a los presentes del lugar.

LA NACION