Las personas tatuadas suelen ser objeto de críticas por parte de los más conservadores. Algo insólito, no obstante, es que alguien vaya a un estudio de tatuajes a criticar a la tatuadora que contrató para hacerle una perforación... precisamente por estar tatuada. Y mucho más inaudito, a insultarla.

El hecho le ocurrió el 30 de septiembre a una mujer española, conocida artísticamente como “La tuerta”, quien se describe como tatuadora profesional y tiene más de 16.000 seguidores en Instagram y 57.400 en TikTok, donde compartió el registro de lo sucedido.

La artista corporal suele hacer transmisiones en vivo en las que comparte su trabajo con sus seguidores, y en una de ellas quedó registrada la voz de una cliente diciéndole: “Una cosa es llevar un pendiente, y otra cosa es llevar todo lo que tú llevas. No te ofendas, ¿eh? Pero a mí me parece grotesco”.

La tatuadora, que no había empezado a hacerle la perforación, se defendió y empezó a decir que entendía que alguien no compartiera sus gustos, a lo que la cliente la interrumpió.

“Es que no es compartirlo, yo veo que es como una necesidad de llamar la atención, como esas personas que se rebelan contra sus padres”, argumentó la mujer. ”Las personas así no consiguen trabajos, mírate tú, estás trabajando en un estudio de tatuajes (...) nadie contrataría a una persona que tiene esas figuras, porque ya dice mucho de cómo es esa persona”, escucharon sus seguidores mientras la mujer miraba anonadada a su clienta.

”En la época de mis padres eso era ser un criminal. Ahora tú, a lo mejor, no lo eres, pero te mueves en un mundillo que no es precisamente el decente”, continuó, y alejó que trabajar en un estudio de tatuajes no era un trabajo serio, a pesar de haber ido ella misma a hacerse un pendiente en el establecimiento.

La tatuadora le preguntó a su cliente si, por su lógica, no consideraba que los futbolistas de primera división que están tatuados fueran personas decentes, y la clienta respondió: “Es diferente en personas que tienen mucho dinero, que son millonarias y ya tienen una profesión a, por ejemplo, tú, que no podrás hacer nada mejor que esto a lo que te dedicas”.

El monólogo continuó y la mujer argumentaba que las personas solo se hacían tatuajes para enojar a sus padres, así que una persona de más de 30 años, independiente, que se hiciera este tipo de procedimientos, debía tener problemas en la cabeza. “Yo no me veo teniendo hijos, haciendo el trabajo que tú haces, con esas pintas, con esos tatuajes y esas dilataciones, me parece horrendo”, dijo.

Encima, después de decir que el trabajo de su interlocutora no era un trabajo serio e insinuar que debe tener problemas mentales, la clienta aclaró: “Pero que no va dedicado a ti, ¿no? Es mi opinión, es lo que pienso, porque te estoy viendo un poco pasivo agresiva”. ”Bueno, es igual, dejemos esto, hazme el pendiente y ya está. Era solo un comentario sin más, de curiosidad y ya está”, cerró la clienta. ‘La Tuerta’ guardó silencio e hizo su trabajo.

En la descripción del video de la discusión, la tatuadora escribió: “Aguantar opiniones durante un directo es mi pasión. No hagas esto, porque puede sentar muy mal. También me lo he encontrado cuando voy a urgencias como paciente, por parte de profesionales, o tomando algo por el centro tranquilamente, pero aguantarlo en un estudio de tattoos ya es…”.

Los seguidores de la artista inundaron sus comentarios de mensajes de apoyo e indignación, y ante la frecuente pregunta de por qué no le pidió a la clienta que se retirara, la influencer publicó un video en el que explicó que no le pareció ofensivo, sino torpe.

”La chica accedió a publicar el video porque no considera haber hecho nada malo, ella se expresa así y yo le permití expresarse así. (...) Considero que se expresa de una manera un poco torpe, pero es una opinión, y como ella hay miles. (...) El estigma del tattoo es real, está en nuestro día a día, y el que no lo quiera ver es que vive en otro mundo”, expuso la tatuadora, en un afán por concientizar a sus espectadores sobre los prejuicios.