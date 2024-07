Un médico explicó por qué no recomienda usar hisopos para limpiar los oídos

Escuchar

Hay que admitirlo: puede ser tentador y satisfactorio, pero lo cierto es que limpiar los oídos con un hisopo para quitarles la cera acumulada es una de las peores cosas que se pueden hacer, según explicó un especialista. Aunque muchos piensen que se trata de algo inofensivo para mantener la higiene de los canales auditivos, los médicos advierten que esto, en realidad, produce más daños que beneficios.

Los oídos sólo se limpian en el exterior y se debe evitar por completo el uso de hisopos

Así lo afirmó el doctor Suraj Kukadia, conocido como Dr. Sooj en su canal de TikTok, donde habitualmente comparte videos para educar sobre temas de salud a sus más de 127 mil seguidores. Después de que un usuario le preguntara cómo limpiar los oídos, el médico publicó un video en el que se refiere a los peligros de introducir un hisopo en el fondo de las orejas para quitar el exceso de cera acumulado.

En el clip, titulado “¿Cómo limpiarse los oídos de forma rutinaria y segura?”, el Dr. Sooj explicó: “La respuesta a esto es muy, muy sencilla: no lo haga. No se meta con los oídos. No introduzca nada más pequeño que el codo en los oídos ni en la nariz”. ¿Por qué? Porque aunque la acumulación de cera pueda resultar molesta, el médico advierte que existe por una razón: actúa como una barrera protectora que atrapa gérmenes, polvo, suciedad y otros huéspedes no deseados. Es como si la cera funcionara como una trampa para moscas que protege el tímpano, un órgano esencial para la audición.

En este sentido, el Dr. Sooj explicó que los oídos se limpian solos. Si bien algunas personas pueden tener una producción excesiva de cera, esto no representa ninguna justificación para intentar deshacerse de ella por cuenta propia. “Si comienzas a introducir cosas en tu oído para intentar sacarla, como hisopos o pañuelos de papel, sin darte cuenta estarás empujando la cera contra el tímpano. En casos realmente desafortunados, puede incluso hacer estallar el tímpano y esa es una situación en la que no conviene encontrarse. Por eso, lo que recomendamos es no tocarse los oídos”.

De acuerdo con el popular médico de TikTok, los oídos se limpian solos

De todas maneras, el experto aseguró que limpiar el exterior de los oídos está bien si lo hacemos con un paño suave y húmedo, pero el interior del canal está completamente prohibido. De lo contrario, puede causar algunas consecuencias muy desafortunadas como secreción de pus y de sangre, pérdida de audición, mareos y dolores de oído insoportables. Si bien la mayoría de los problemas mejoran en dos meses, en algunos casos se requiere el uso de antibióticos.

Además, limpiarse los oídos de forma demasiado agresiva podría provocar tinnitus, una afección caracterizada por ruidos molestos que parecen venir desde el interior de los propios oídos, algo muy molesto que dificulta encontrar paz y tranquilidad.

“Si tienes algún problema, acude a tu médico porque podemos revisarte fácilmente el interior del oído, decirte si hay cera y darte algunos pasos sencillos para intentar resolverlo, si es así. O bien, darte otro tratamiento en caso de que haya una razón diferente por la que tengas algunos síntomas”, concluyó.

LA NACION