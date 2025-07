Un psicólogo reveló las dos condiciones que tiene que cumplir una persona para enamorarse

Aunque no exista una fórmula mágica para lograr enamorarse perdidamente de otra persona, según el reconocido psicólogo Antoni Bolinches, hay dos condiciones claves que deben cumplirse para que el amor surja: una física y otra emocional. “Primer requisito, que la persona te guste físicamente. Segundo requisito, comodidad relacional. Que puedas estar con el otro sin estresarte, sin preocuparte de lo que dices y no dices. De qué digo para resultar interesante... Eso es lo que nos estresa”, comenzó la explicación el especialista.

“Por eso quien puede generar comodidad relacional, tiene mucho ganado a la hora de empatizar. Las personas que trasmiten energía positiva enamoran o crean un buen rollo comunicativo. El amor es buen rollo comunicativo, más atracción física, más necesidad de ambas partes, más situación que propicia el encuentro”, analizó Bolinches sobre los requisitos que deben darse para que una persona se sienta atraída por la otra y viceversa.

Un psicólogo reveló las claves para enamorarse de otra persona

“De hecho, las primeras parejas, sobre todo, no es una verdadera elección. Es dos situaciones, dos atracciones y dos necesidades. Con los años si aprendemos de eso, entonces ya elegimos a las personas que nos gustan del grupo de las personas que nos convienen. Es ahí cuando hacemos buenas elecciones”, sintetizó el psicólogo que se volvió viral en TikTok por su charla. “¡Me encanta oír a este hombre!“; ”Tal cual"; “Ese tipo de personas son personas vitamina”; “Toda mi admiración para este hombre. Me encanta escucharlo porque habla con conocimiento, su humildad es ejemplar”, señalaron algunos seguidores del especialista en comentarios.

Comentarios en TikTok sobre el video de Antoni Bolinches (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

Pero... ¿Qué pasa si uno de los dos ingredientes no está?

El psicólogo plantea dos escenarios habituales en los vínculos amorosos de la actualidad:

Cuando hay solo atracción física , pero falta conexión emocional, el vínculo tiende a ser superficial, inestable o insatisfactorio con el tiempo.

, pero falta conexión emocional, el vínculo tiende a ser superficial, inestable o insatisfactorio con el tiempo. En cambio, si lo que existe es comodidad emocional sin deseo, puede darse una convivencia amena, pero carente de pasión, con riesgo de que el amor se transforme en una amistad afectiva.

Según Bolinches, una relación verdaderamente plena necesita de ambos ingredientes: deseo y apego, pasión y confianza, atracción y contención. En un contexto donde muchas relaciones se construyen demasiado rápido, a través de las redes sociales o bajo ideales poco realistas, el experto propone una mirada más consciente sobre el amor.

¿Cómo saber si estás frente a una relación equilibrada?

Para Bolinches, hay algunas preguntas que pueden funcionar como guía:

¿Te sentís acompañado emocionalmente, sin juicios?

¿Podés ser vos mismo sin filtros?

¿Hay armonía en la comunicación, aunque existan diferencias?

¿Te sentís seguro y respetado en los momentos más vulnerables de tu persona?

Si la respuesta es afirmativa en la mayoría de los casos, probablemente estés en una relación donde se cumplen ambas condiciones necesarias para el enamoramiento real. Y si la respuesta es negativa, no siempre la solución es cortar. Si ambas partes lo desean, el experto asegura que se pueden buscar caminos para recuperar el deseo, fortalecer la conexión emocional y construir una relación más sólida y auténtica.