El método ideal para desmoldar el bizcochuelo sin que quede pegado ni se rompa

Preparar un bizcochuelo casero es, en apariencia, una de las tareas más sencillas de la repostería, sin embargo, el momento del desmoldado suele representar un desafío que puede arruinar incluso las recetas más logradas. Cuando la masa se adhiere, se quiebra o pierde su textura al intentar extraerla del recipiente, el esfuerzo de horas se desvanece. Ante esta problemática, cocineros y especialistas coinciden en que la solución no reside en la suerte, sino en una técnica precisa de preparación previa del molde y en el respeto por los tiempos de enfriamiento.

Según explicó la chef María Lo Gómez, ganadora de MasterChef España 2022, en su cuenta de Instagram (@marialomchef10), el uso de manteca tradicional puede optimizarse. Ella sugiere reemplazarla por manteca de cerdo, la cual crea una superficie más deslizante y resistente a las altas temperaturas del horno, lo que facilita el desprendimiento de la masa. Esta capa de grasa, combinada con una fina capa de harina, actúa como una barrera efectiva que reduce la humedad provocada por la adherencia durante la cocción, lo que permite que los bordes se despeguen intactos.

La receta de la ganadora de MasterChef es sobre un bizcocho de oliva con manzana Captura Instagram (@marialomchef10)

En la misma línea, el medio especializado Cocina Fácil propone un método alternativo que prescinde de la manteca: elaborar una pasta ligera al combinar aceite de girasol con harina en una proporción del 75% del peso de la harina respecto al aceite. Al pincelar el molde con esta mezcla, incluso dejándolo reposar en la heladera antes de verter la masa, se logra una barrera altamente efectiva. Por su parte, el blog Monouso recomienda variantes similares, ya que sugiere mezclas de partes iguales de harina, manteca y aceite, además de enfatizar la importancia de alcanzar cada rincón del recipiente para asegurar un resultado uniforme.

Sin embargo, el éxito no depende únicamente de cómo se engrasa el molde, sino que el uso de papel de horno es un recurso técnico fundamental. Colocar tiras o círculos de papel vegetal en la base es una estrategia infalible para asegurar que el bizcochuelo no se pegue, lo que también permite usar los bordes del papel como asas para elevar la pieza con seguridad. Expertos sugieren que el papel cubra tanto el fondo como las paredes laterales para un control total del proceso.

Seguir estos pasos al pie de la letra es fundamental para evitar que el bizcochuelo sufra modificaciones indeseadas (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Otro error frecuente señalado por los expertos es el tiempo de espera, donde retirar la preparación del horno y desmoldarla inmediatamente es una causa común de rotura. Lo ideal es dejar reposar el bizcochuelo dentro del molde entre 10 y 20 minutos, lo que permite que la estructura se asiente y adquiera la firmeza necesaria. Desmoldar en “tibio” es la clave técnica, ya que si el bizcochuelo está demasiado caliente se encuentra frágil, y si se enfría por completo en el molde, los ingredientes del engrasado pueden endurecerse y fijar la pieza.

Finalmente, la técnica de batido también influye, donde María Lo advirtió sobre el error de dejar el azúcar en contacto con las yemas antes de comenzar a batir, ya que la ósmosis puede alterar la textura de la mezcla, volviéndola más espesa y menos aireada, factores que indirectamente afectan la cocción. Respetar la temperatura del horno y evitar abrir la puerta durante los primeros dos tercios del tiempo de cocción son condiciones indispensables para que el bizcochuelo logre la altura y consistencia adecuadas, factores que determinan, en última instancia, la facilidad con la que abandonará su molde.