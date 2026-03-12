¿Decir “buen día” es un error? La RAE aclaró la forma correcta de saludar por la mañana

La Real Academia Española (RAE) se adentró en un término que, popularmente, está asociado para comenzar una charla o para romper el hielo. “Buen día” es una frase que usualmente se utiliza en el principio de la jornada para saludar cordialmente a una persona o a un grupo.

Ante este panorama, se planteó la disyuntiva si la manera correcta de expresarse es “buen día” o “buenos días”. La respuesta de la RAE, en su página web, comenzó a aclarar el panorama: “Las dos formas de saludo —y también de despedida— son correctas y significan lo mismo. El uso del plural ‘buenos días’, opción tradicional y aún hoy predominante en el español general, puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía".

El término "buen día" fue materia de investigación para la RAE

Sin embargo, la Real Academia Española señaló que la diferencia entre los términos radica en su uso geográfico, dado que en América Latina tiene un significado diferente al de España, por ejemplo.

“La variante ‘buen día’, que como fórmula de saludo prácticamente no se usa en España, alterna con ‘buenos días’ en casi toda América, y es especialmente frecuente en el área rioplatense, donde quizá se deba al influjo del italiano, ya que en esa lengua, como en otras de nuestro entorno, este tipo de fórmulas de saludo se emplean siempre en singular”, aclaró la institución cultural.

La RAE esclareció el panorama sobre decir "buen día" o "buenos días"

En conclusión, el término más aceptado es “buenos días” en vez de “buen día”, por lo que se recomienda emplearlo de ahora en más a la hora de comunicarse con amigos, familiares y compañeros de trabajo.