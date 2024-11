Una azafata reveló cuál es la única petición de los pasajeros que siempre rechaza: “No lo traigas”

Una creadora de contenido llamada Kat Kamalani se volvió popular en la red social TikTok por contar curiosidades de cuando era azafata, lo que generó todo tipo de reacciones por las cosas que relató.

La estadounidense, quien anteriormente trabajó durante seis años como asistente de vuelo, explicó cómo los viajeros pedían ayuda a la tripulación de cabina para que les subieran sus valijas a los compartimientos superiores.

“Un hecho curioso: todo el mundo piensa que el trabajo del asistente de vuelo es levantar el equipaje y colocarlo en los compartimentos, pero no es así, lo primero que digo es que si no podés levantarlo, no lo traigas”, comentó Kamalani.

Las azafatas no tienen la obligación de subir el equipaje de mano a los compartimientos de los pasajeros iSotck

Es cierto que las azafatas pueden colaborarles a los pasajeros, pero no están obligadas a ayudarles a levantar bolsos pesados, ya que estos podrían ocasionar alguna lesión y es posible que no estén cubiertos por el seguro.

“Nuestra aerolínea, y muchas otras, te dicen que no lo hagas porque podés sufrir muchas lesiones y ni siquiera tenés cobertura”, agregó.

La tiktoker aseguró que aquellas personas que tienen dificultades para levantar su equipaje tiene dónde informarse al respecto para no pedirles ayuda a las azafatas. “La mayoría de las aerolíneas tienen estas pequeñas tarjetas que te muestran cómo guardar tu equipaje (…) así que será vertical u horizontal”, dijo.

Además, la mujer agregó que si la persona no puede levantar la valija, no debe esperar que un asistente de vuelo lo haga, ya que no es responsabilidad de ellas ayudarlos con este tipo de cosas.

La exazafata recomienda que si el equipaje de mano es demasiado pesado, mejor ni llevarlo Pexels

Como era de esperarse los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y generaron todo tipo de reacciones.

“Dios mío, nunca le pregunto al asistente de vuelo, siempre le pregunto a un hombre al azar”, “Soy asistente de vuelo y no, no todos ayudaremos porque eso implica levantar o sostener la mitad del bolso, lo que podría lesionarte la espalda” y “Siempre ayudo a la gente más baja y a la gente que claramente tiene dificultades”, fueron algunos de los mensajes.

*Por Wendys Loraine Pitre Ariza