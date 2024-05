Un grupo de azafatas reveló todos los secretos de viajar en avión: lo que jamás hay que hacer a bordo

Escuchar

Los datos curiosos, sobre todo cuando son transmitidos a través de videos en redes sociales, suelen hacerse rápidamente virales. Más aún cuando se tratan de revelaciones sobre cuestiones que desconocemos. Los trucos para aprovechar los viajes y vuelos son uno de los temas más populares en el mundo virtual, ya que conocer lo que sucede detrás de las cortinas de un avión suele llamar la atención de todos.

¿Por qué los pasajeros de un avión nunca deben quedarse dormidos antes de despegar?

Ale Pedroza, conocida en las redes sociales como Wonderfully Ale, es una asistente de vuelo que reside en Orlando, Florida. En la red social china suma más de 47.500 seguidores, con quienes comparte consejos para viajes. Hace unas semanas, publicó un clip que acompañó con la frase “qué no hacer en un avión”, y logró captar la atención, al acumular más de 636 mil visualizaciones.

El primero consejo que dio es intentar no quedarse dormido antes del despegue. “Sé que viajar puede ser agotador y, a veces, lo único que quieres es subirte a un avión e irte directamente a dormir”, indicó Pedroza en el video. Sin embargo, se trata de una acción que podría traer consecuencias.

“No solo no es bueno que tus oídos ‘se duerman’ antes del despegue, sino que también debes recordar que el rodaje es una de las fases más cruciales de los vuelos. Hay que asegurarse de estar completamente consciente y despierto en caso de una emergencia o en caso de evacuación”, comentó la azafata, que recibió cientos de comentarios al respecto.

¿Por qué nunca hay que sacarse los zapatos en un avión?

Entre la lista de las cosas que molestan a los aeromozos se encuentra andar en medias por los pasillos del avión o, simplemente, mientras se está sentado en el asiento, y así lo explicó una persona que trabajó siete años para la aerolínea de bandera del Reino Unido, British Airways.

“Mi costumbre más odiada es cuando los pasajeros suben descalzos al avión. No solo es desagradable para otros viajeros y asistentes cercanos, sino que también es extremadamente antihigiénico”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Si bien las cabinas se limpian antes de cada vuelo, rara vez hay tiempo suficiente para desinfectar y limpiar a fondo los pisos y los baños. Nunca recomendamos moverse por el avión descalzo o, simplemente, usando medias; nunca se sabe sobre qué podría estar caminando, especialmente en el baño”.

¿Por qué no hay que cambiarse de asiento arriba de un avión?

Cambiarse de asiento en un avión sin permiso puede comprometer la seguridad, debido a la distribución del peso y el equilibrio del avión. Las aerolíneas tienen normas estrictas para garantizar un balance adecuado y el cumplimiento de las regulaciones de aviación. Además, en caso de emergencia, es crucial que los pasajeros estén en sus asientos asignados para facilitar la evacuación y otras medidas de seguridad.

Sin embargo, en ocasiones, cambiarse de asiento puede mejorar la comodidad del pasajero, especialmente si hay asientos vacíos disponibles y el personal de vuelo lo permite. También puede ser necesario para atender necesidades específicas, como estar cerca del baño o evitar conflictos con otros pasajeros. En estos casos, siempre se debe pedir permiso al personal de vuelo, asegurando que el cambio no afecte la seguridad ni la organización del viaje.

¿Por qué las azafatas nos observan de más cuando nos reciben?

En esta misma línea, un posteo realizado en Instagram reveló una faceta desconocida de los asistentes de vuelo: el saludo que ofrecen al abordar el avión no es solo una forma de recibir a los pasajeros, sino que se trata de una práctica cargada de significado y propósito.

Según la azafata que protagoniza el clip, la bienvenida amistosa que recibimos al subir a un avión es en realidad una evaluación rápida y efectiva. Este gesto no solo busca ser educado, sino que tiene objetivos precisos relacionados con la seguridad y el bienestar a bordo.

La azafata explica que este saludo permite a los asistentes de vuelo evaluar el estado de los pasajeros. “¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar?”, admiten en el video. De esta manera, la observación inicial ayuda a quienes trabajan arriba del avión para detectar cualquier pasajero que podría necesitar atención especial o representar un riesgo para sí mismo y para los demás.

La azafata también añadió: “El saludo inicial también sirve para que la tripulación identifique a aquellos pasajeros que podrían ser de ayuda en caso de una emergencia”. Esta práctica reafirma la complejidad y la seriedad de las responsabilidades que asumen los tripulantes de cabina.

Los asistentes de vuelo no solo trabajan para asegurar la comodidad de los pasajeros, sino que también juegan un papel crucial en la seguridad y el control de emergencias a bordo. Esta revelación destaca la importancia de su labor y la multiplicidad de tareas que realizan.

Los videos de este tipo han generado cientos de comentarios en el posteo que se publicó, con muchos usuarios expresando su sorpresa y aprecio por la precaución que implica este simple acto de cortesía.

