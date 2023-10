escuchar

A través de las redes sociales se viralizó un divertido video que muestra las curiosas habilidades de un gato para fingir que es un juguete más y evitar que un bebé se le acerque. El clip provocó varias reacciones entre los usuarios que calificaron el tierno hecho de chistoso y hasta sagaz por parte del animal.

No es un secreto que los gatos son seres independientes, protectores y a veces algo apáticos, pero esto solo cuando se pueden sentirse sobre estimulados de caricias y buscan un espacio alejado y solitario para relajarse, según Hills.

A su vez, son seres cariñosos y leales que están prestos acompañar a su humano en cualquier situación, sin embargo, parece que en esta ocasión, el animal deseaba la tranquilidad. La cuenta de TikTok @funny_videosvcl replicó un clip donde se ve al hábil gato gris sortear la técnica del “camuflaje”, ya que parece querer evitar a toda costa que el bebé que vive allí lo vea.

El video que se volvió viral y enterneció a todos

En la filmación se registró el instante en que el niño pasaba frente a su cuna apoyándose de las barandas, mientras el animal se preparara para quedar tan quieto como una estatua, incluso con una pose algo incómoda.

Sentado contra uno de los lados del moisés, con una pata delantera recostada en otra que se encontraba levantada, el gato consiguió quedarse inmóvil hasta que el supuesto “terremoto” cruzó por todo el frente de su cuna.

La técnica le funcionó a la perfección porque el niño no mostró interés. Finalmente, el gato afirmó su astucia cuando se cerciora que en efecto el niño ya no le está prestando atención, al abandonar su quietud y voltear a mirar al mismo, confirmando que ya no “corre ningún peligro de ser molestado”.

En el clip, que ya cuenta con más de 160 mil “Me gusta”, provocó varias reacciones entre los usuarios de la red china que no dudaron en celebrar la inteligencia del felino como toda una técnica del disfraz.

El gato mira al niño para comprobar que no será molestado Foto: TikTok: @jackoliveira243

“Ya viene este a templarme las orejas y los bigotes, ni respiro”; “El michi piensa ‘‘Dios mío, sálvame’”; “El gato ‘si no me muevo, no me ve’”; “Estatua porque ahí viene el que me da mucha charla”; “¡Qué inteligentes estos animales les falta solo hablar” y ”No puedo creerlo, hasta regresa a ver cuándo el bebé se va”, fueron algunos de los comentarios más destacados del video.