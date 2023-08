escuchar

El misterio del monstruo del Lago Ness continúa sumando capítulos a lo largo de la historia. Sin una certeza absoluta de su presencia, los investigadores no cesan en sus intentos por encontrar una prueba cabal de que este animal exista y deje de ser tomado como un mito.

Durante los últimos años, varias personas visitaron este reconocido lago ubicado en Escocia con el fin de continuar recabando pruebas y poder dar el monstruo, del cual se han dado pistas sobre su existencia, pero aún no hay un registro fidedigno que lo identifique para las cámaras.

En esa misma línea, la productora DragonFly Films, oriunda de Reino Unido, decidió dar un paso adelante para esclarecer el hecho mediante la tecnología. Es por eso que, a través de imágenes térmicas, las cuales se emplean con mapas de calor, los productores que arribaron al lugar le dieron rienda suelta a varios drones que sobrevolaron el lugar para tener un panorama más amplio.

La imagen que se filtró de la supuesta aparición del monstruo del Lago Ness

Producto de su incesante búsqueda, desde la productora afirmaron que filmaron a Nessie “cerca de la costa” y mostraron las imágenes que probarían su existencia. “Estos drones térmicos nos permitieron ver el lago en infrarrojos. Con este equipo pudimos ver de inmediato si algún animal rompe la superficie del agua”, explicó Tim Whittard, el productor general de este proyecto a The Mirror.

Por otra parte, Whittard explicó que la tecnología que se utilizó en este caso tiene varios años en el mercado y le sorprendió que otros colegas no se hayan aventurado a emplearla para un caso tan rutilante como es el del monstruo del Lago Ness. “Esta tecnología de imágenes térmicas ha estado disponible desde hace varios años y parece sorprendente que nadie haya implementado todavía dicho equipo en un esfuerzo por investigar este misterio. Para este caso detectó una huella de calor inusual en uno de los drones de imágenes térmicas: una gran mancha, que sirve de prueba, cerca de la costa”, detalló. Cabe aclarar que la “prueba” se reduce, simplemente, a un registro térmico y que el “monstruo” en sí no se aprecia.

El sábado comenzó en Escocia lo que se cree que fue la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness: el resultado fue negativo... no hay monstruo picture alliance - picture alliance

Tras el anuncio de esta investigación que se verá reflejada en una serie de televisión llamada Weird Britain, la productora recibió muchísimos mensajes de todo el mundo para poder colaborar, en especial de Japón y Australia, dos lugares alejados en el mapa, pero unidos por el mismo interés de detectar por dónde se encontraría el monstruo.

En esa misma línea, una pareja de Reino Unido compuesta por Aga Balinska y Matty Wiles visitaron el lugar y atestiguaron la supuesta presencia del monstruo en contacto con The Mirror: “Hace un par de semanas teníamos una reserva para ir al Distrito de los Lagos, pero nos enteramos de esto en las redes sociales. Cancelamos para poder ir. No estamos seguros de que sea Nessie, no podemos estar al 100%”, deslizó Aga, quien, según sus palabras, llegó a la playa en pleno amanecer y se mostró conmovida por los movimientos del animal legendario.

“Queríamos nadar hasta allí, pero estaba demasiado lejos. Giramos y se había ido hacia la izquierda, luego desapareció. El lago no tenía movimiento, no se podía confundir con una ola. Sobresalía tres metros del agua”, siguió esta persona, que sumó un indicio más para una historia que parece no tener un final feliz.